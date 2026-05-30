Cães e gatos de Jundiaí terão acesso gratuito a castração por meio do programa Castra+ São Paulo, que será realizado entre os dias 11 e 17 de junho no estacionamento do Paço Municipal, na avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico.

Para participar, tutores precisam fazer uma inscrição prévia, que já está aberta a ainda tem vagas disponíveis. As vagas são limitadas. O cadastro deve ser feito pelo link: Castra+ São Paulo – Cadastro. Após o cadastro, as informações sobre o agendamento serão encaminhadas por e-mail.

A iniciativa amplia os serviços de proteção animal no município e reforça a importância da guarda responsável e dos cuidados com a saúde dos pets. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à castração, contribuindo para o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações de bem-estar animal e guarda responsável.