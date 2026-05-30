A empresa Ypê emitiu nesta sexta-feira (29) um comunicado sobre a retomada da produção, distribuição e venda de produtos de limpeza da marca que até então estavam proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a marca, a Anvisa autorizou a retomada da comercialização do lava-louças líquido e dos desinfetantes fabricados a partir de abril de 2026.

A Ypê disse ainda que a decisão reflete o avanço de medidas previstas no Plano de Ação que foi apresentado à Anvisa e permite que a empresa tenha normalização gradual com responsabilidade e transparência.

A empresa informou ainda que os produtos lava-louças líquido, lava-roupas líquido e desinfetantes produzidos até março deste ano e com lote de final "1" seguem em análise e não devem ser utilizados, mas devem ficar armazenados em local seguro e não devem ser descartados.