O Procon Jundiaí divulgou orientações para aposentados e pensionistas após a entrada em vigor de novas regras para a contratação de empréstimos consignados. As medidas foram anunciadas pelo Governo Federal com o objetivo de reduzir golpes e descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Entre as mudanças está a obrigatoriedade de validação da operação por biometria facial, realizada pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela plataforma Gov.br. A Lei nº 15.327/2026, sancionada neste ano, também proíbe a contratação de empréstimos consignados por telefone ou por procuração de terceiros.

Segundo a orientação do Procon Jundiaí, os consumidores devem exigir o contrato completo antes de confirmar a operação por biometria, verificando informações como valor das parcelas, taxa de juros, número de prestações e datas dos descontos. Aposentados e pensionistas também são orientados a ler atentamente o documento e, se necessário, buscar auxílio de familiares ou pessoas de confiança antes de contratar o crédito.