30 de maio de 2026
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CONTRA GOLPES

Procon Jundiaí alerta novas regras de empréstimo consignado

Por Alan Cavalieri | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Jundiaí / Divulgação
Procon Jundiaí, localizado na Rua Barão de Jundiaí, 153, orienta aposentados e pensionistas sobre as novas regras para contratação de empréstimos consignados
Procon Jundiaí, localizado na Rua Barão de Jundiaí, 153, orienta aposentados e pensionistas sobre as novas regras para contratação de empréstimos consignados

O Procon Jundiaí divulgou orientações para aposentados e pensionistas após a entrada em vigor de novas regras para a contratação de empréstimos consignados. As medidas foram anunciadas pelo Governo Federal com o objetivo de reduzir golpes e descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Entre as mudanças está a obrigatoriedade de validação da operação por biometria facial, realizada pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela plataforma Gov.br. A Lei nº 15.327/2026, sancionada neste ano, também proíbe a contratação de empréstimos consignados por telefone ou por procuração de terceiros.

Segundo a orientação do Procon Jundiaí, os consumidores devem exigir o contrato completo antes de confirmar a operação por biometria, verificando informações como valor das parcelas, taxa de juros, número de prestações e datas dos descontos. Aposentados e pensionistas também são orientados a ler atentamente o documento e, se necessário, buscar auxílio de familiares ou pessoas de confiança antes de contratar o crédito.

O órgão ainda alerta para ofertas recebidas por telefone, aplicativos de mensagens ou e-mail. Outro ponto destacado pelo Procon é a oferta de seguros vinculados aos empréstimos. Segundo o órgão, a contratação desse serviço é opcional e não pode ser imposta ao consumidor.

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