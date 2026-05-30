A Fábrica das Infâncias Japy recebe neste domingo (31), às 10h30, a estreia de “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”, nova montagem da Companhia de Teatro de Jundiaí. Voltado ao público infantil, o espetáculo também propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e memória coletiva.

A peça foi desenvolvida a partir de um processo de pesquisa de campo e investigação poética sobre narrativas populares. A proposta busca resgatar histórias, lendas e crendices transmitidas entre gerações, transformando essas memórias em cena. O espetáculo apresenta um mito ambientado em um lugar fictício, construído com base nas lembranças e vivências dos integrantes da companhia.

Na trama, Vitupério, uma montanha que se transformou em vale após séculos de exploração, tem seus habitantes privados de nomes, histórias e raízes. Conduzida por um grupo de remeiros, a narrativa combina humor popular, crítica social e elementos fantásticos para abordar temas relacionados à memória e à identidade.