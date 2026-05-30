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PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Cia de Teatro de Jundiaí estreia nova peça neste domingo

Por Alan Cavalieri | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Jundiaí / Divulgação
Cia de Teatro de Jundiaí estreia nova peça infantil neste domingo na Fábrica das Infâncias Japy
Cia de Teatro de Jundiaí estreia nova peça infantil neste domingo na Fábrica das Infâncias Japy

A Fábrica das Infâncias Japy recebe neste domingo (31), às 10h30, a estreia de “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”, nova montagem da Companhia de Teatro de Jundiaí. Voltado ao público infantil, o espetáculo também propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e memória coletiva.

A peça foi desenvolvida a partir de um processo de pesquisa de campo e investigação poética sobre narrativas populares. A proposta busca resgatar histórias, lendas e crendices transmitidas entre gerações, transformando essas memórias em cena. O espetáculo apresenta um mito ambientado em um lugar fictício, construído com base nas lembranças e vivências dos integrantes da companhia.

Na trama, Vitupério, uma montanha que se transformou em vale após séculos de exploração, tem seus habitantes privados de nomes, histórias e raízes. Conduzida por um grupo de remeiros, a narrativa combina humor popular, crítica social e elementos fantásticos para abordar temas relacionados à memória e à identidade.

Estreia da peça infantil ocorre às 10h30 deste domingo (31), na Fábrica das Infâncias Japy

A apresentação tem entrada gratuita e será realizada na Fábrica das Infâncias Japy, localizada na Rua Lacerda Franco, 175, na Vila Arens. O espetáculo tem duração prevista de 45 minutos.

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