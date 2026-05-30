O Grupo de Trabalho do programa “Centro da Gente” realizou nesta sexta-feira (29) mais uma reunião de acompanhamento das ações voltadas à revitalização da região central de Jundiaí. Formado por representantes do poder público, comerciantes, moradores e agentes da sociedade civil, o grupo tem como objetivo discutir propostas e acompanhar iniciativas para tornar o Centro mais atrativo, seguro e acolhedor. Entre os principais temas debatidos no encontro esteve a importância de incentivar a implantação de unidades habitacionais na região central como estratégia para ampliar a ocupação e estimular a revitalização da área.
A coordenadora do programa, Daniela Colagrossi, destacou o caráter participativo da iniciativa. Segundo ela, a discussão serviu para evidenciar dados de segurança pública e discutir a importância de trazer a vida de volta ao Centro. Na ocasião apresentou os eixos do programa que busca uma revitalização coletiva da região.
Durante a reunião também foram apresentadas premissas, diretrizes e áreas municipais centrais com potencial de utilização em futuras ações como o retrofit e aluguel social, material que deverá ser encaminhado para análise dos secretários envolvidos. Representantes de diferentes secretarias também estiveram presentes.
Revitaliza
Representantes do Comitê Cidadão e do Grupo Revitaliza Centro, que reúnem mais de mil seguidores nas redes sociais, também se manifestaram durante a reunião. Segundo o morador e comerciante da região central, Márcio Zaratin, é necessário criar mecanismos que facilitem a ocupação habitacional da região. “Precisamos facilitar as pessoas a morarem no Centro e estudar possibilidades de subsídios para o povoamento da região”, afirmou.
Márcio Zaratin espera que as ocupações valorizem o espaço
De acordo com Zaratin, as ações já realizadas pelo programa de revitalização têm contribuído para aumentar a circulação de pessoas na área central, especialmente por meio de iniciativas de zeladoria urbana. “A perspectiva é boa no médio e longo prazo”, avaliou.
Durante o encontro, ele também reiterou os pontos discutidos em uma reunião realizada na semana passada com o prefeito. Na ocasião, o grupo apresentou um ofício com propostas voltadas à melhoria da região central, com destaque para ações nas áreas de limpeza urbana, segurança pública, mobilidade urbana, ampliação das condições de circulação de pessoas e reforço dos serviços de lavagem e manutenção das vias públicas.
Segurança pública
Dados apresentados pela Polícia Militar apontam que o Centro de Jundiaí registrou 23 roubos em março. Segundo o levantamento, o volume corresponde ao que a cidade de São Paulo registra em aproximadamente cinco horas e Campinas em cerca de cinco dias, indicando que os índices locais permanecem relativamente baixos quando comparados aos de grandes centros urbanos.
A análise ainda apontou os dados oscilações ao longo do ano, com aumento pontual dos roubos em fevereiro e tendência de queda nos demais períodos. Ele observou ainda que o Centro não se destaca pelos índices criminais, embora eventos específicos, como o período do Carnaval, demandem atenção especial das forças de segurança.
Os dados apresentados também mostraram redução nas taxas de roubo e de furto e roubo de veículos nos últimos anos. Em 2025, a taxa de roubos foi de 130 ocorrências por 100 mil habitantes, ante 250 registradas em 2022. Já a taxa de furto e roubo de veículos caiu de 237 para 136 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.
As próximas discussões devem abordar o andamento dos projetos em execução e novas demandas apresentadas por moradores e comerciantes. Ao longo deste ano, o programa pretende acompanhar os prazos das obras, a agenda cultural de ativação do Centro e os programas sociais previstos para o município.