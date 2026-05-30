O Grupo de Trabalho do programa “Centro da Gente” realizou nesta sexta-feira (29) mais uma reunião de acompanhamento das ações voltadas à revitalização da região central de Jundiaí. Formado por representantes do poder público, comerciantes, moradores e agentes da sociedade civil, o grupo tem como objetivo discutir propostas e acompanhar iniciativas para tornar o Centro mais atrativo, seguro e acolhedor. Entre os principais temas debatidos no encontro esteve a importância de incentivar a implantação de unidades habitacionais na região central como estratégia para ampliar a ocupação e estimular a revitalização da área.

A coordenadora do programa, Daniela Colagrossi, destacou o caráter participativo da iniciativa. Segundo ela, a discussão serviu para evidenciar dados de segurança pública e discutir a importância de trazer a vida de volta ao Centro. Na ocasião apresentou os eixos do programa que busca uma revitalização coletiva da região.

Durante a reunião também foram apresentadas premissas, diretrizes e áreas municipais centrais com potencial de utilização em futuras ações como o retrofit e aluguel social, material que deverá ser encaminhado para análise dos secretários envolvidos. Representantes de diferentes secretarias também estiveram presentes.

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