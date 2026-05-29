Na próxima quarta-feira (3) será realizado, em Jundiaí, o 4º Colóquio Científico. Nesta edição o tema será ‘Ecologia Visual na Serra do Japi’. O encontro é promovido pela Fundação Serra do Japi e pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí e será realizado no plenário da Câmara, a partir das 15h.

O convidado desta edição é o biólogo e fotógrafo Yuri Fanchini Messas, Mestre e Doutor em Biologia Animal pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com pós-doutorado realizado pela Unicamp e pela University of Exeter, no Reino Unido.

O colóquio irá abordar aspectos da ecologia visual aplicada à biodiversidade da Serra do Japi, destacando a importância da observação, da fotografia e dos estudos científicos voltados à conservação ambiental e ao entendimento das espécies que habitam a região.