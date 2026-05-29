O Parque da Cidade recebe neste domingo (31) uma aula aberta de yoga em uma celebração especial ao Dia Internacional do Yoga, celebrado em 21 de junho. O evento é promovido pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Consulado Geral da Índia.

A atividade será ministrada por um professor indiano e contará com a presença do cônsul da Índia. A aula tem início às 8h30, no Teatro Arena do Parque. O público terá contato com uma experiência autêntica de uma prática reconhecida mundialmente pelos benefícios à saúde física, mental e emocional.

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Organização do evento