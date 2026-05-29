29 de maio de 2026
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PROFESSOR INDIANO

Parque da Cidade recebe aula especial de yoga neste domingo (31)

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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A atividade está marcada para 8h30 de domingo (31)
A atividade está marcada para 8h30 de domingo (31)

O Parque da Cidade recebe neste domingo (31) uma aula aberta de yoga em uma celebração especial ao Dia Internacional do Yoga, celebrado em 21 de junho. O evento é promovido pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Consulado Geral da Índia.

A atividade será ministrada por um professor indiano e contará com a presença do cônsul da Índia. A aula tem início às 8h30, no Teatro Arena do Parque. O público terá contato com uma experiência autêntica de uma prática reconhecida mundialmente pelos benefícios à saúde física, mental e emocional.

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Organização do evento

A ação integra uma programação internacional organizada pelo Consulado Geral da Índia em diversas cidades brasileiras durante os meses de maio e junho, em homenagem ao Dia Internacional do Yoga.

Realizado por meio da Assessoria Especial de Cooperação Internacional com apoio do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí, responsável pela administração do Parque da Cidade, o evento é gratuito e aberto ao público.

Recomendação

Os participantes devem levar tapete de yoga, canga ou toalha para a atividade, uma garrafa de água para hidratação durante a aula e chegar com alguns minutos de antecedência para se acomodarem e aproveitarem a programação.

Os interessados podem confirmar presença/participação on-line (CLICA AQUI).

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