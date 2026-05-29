Jundiaí sediará a próxima edição do Congresso Nacional de Saneamento da Assemae, em 2027. O anúncio oficial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (28) e foi recebido pelo diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto (Dae), Daniel Bocalão Júnior, durante a Assembleia Geral da Assemae, que encerrou as atividades deste ano.

Jundiaí disputou o posto com outras três cidades - Vitória (ES), Balneário Camboriú (SC) e Joinville (SC) - sendo a vencedora devido à sua excelência técnica, capacidade de organização, infraestrutura e protagonismo crescente nas discussões nacionais sobre políticas públicas de saneamento.

“Estamos muito felizes e honrados por Jundiaí ter sido escolhida para sediar esse importante evento, conhecido nacionalmente por ser uma rica oportunidade de compartilhamento de experiências entre os serviços municipais de saneamento”, destacou Bocalão.