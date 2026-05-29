29 de maio de 2026
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CIDADE ANFITRIÃ

Jundiaí sediará congresso nacional da Assemae

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O anúncio oficial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (28)
O anúncio oficial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (28)

Jundiaí sediará a próxima edição do Congresso Nacional de Saneamento da Assemae, em 2027. O anúncio oficial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (28) e foi recebido pelo diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto (Dae), Daniel Bocalão Júnior, durante a Assembleia Geral da Assemae, que encerrou as atividades deste ano.

Jundiaí disputou o posto com outras três cidades - Vitória (ES), Balneário Camboriú (SC) e Joinville (SC) - sendo a vencedora devido à sua excelência técnica, capacidade de organização, infraestrutura e protagonismo crescente nas discussões nacionais sobre políticas públicas de saneamento.

“Estamos muito felizes e honrados por Jundiaí ter sido escolhida para sediar esse importante evento, conhecido nacionalmente por ser uma rica oportunidade de compartilhamento de experiências entre os serviços municipais de saneamento”, destacou Bocalão.

O prefeito Gustavo Martinelli também reforçou o apoio do município e celebrou a conquista. “Pela primeira vez, Jundiaí receberá um evento desse segmento, o que mostra o quanto a cidade vem ganhando visibilidade em âmbitos estadual e nacional. Contem conosco para realizarmos um brilhante congresso em 2027”, declarou.

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