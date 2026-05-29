Neste sábado (30), das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí, a feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto levará ao público do local cães e gatos que aguardam ansiosos por um lar e retribuem com muito carinho.

O evento terá animais adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta gratuita com a veterinária parceira do instituto.

A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a feira oferecerá alguns benefícios.