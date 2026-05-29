29 de maio de 2026
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Sábado tem feirinha de adoção de animais no Maxi Shopping

Por Redação | Maxi Shopping Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A feira tem filhotes, mas incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame
A feira tem filhotes, mas incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame

Neste sábado (30), das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí, a feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto levará ao público do local cães e gatos que aguardam ansiosos por um lar e retribuem com muito carinho.

O evento terá animais adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta gratuita com a veterinária parceira do instituto.

A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a feira oferecerá alguns benefícios.

Para adotar, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.

As pessoas também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.

Serviço:
Feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: 30 de maio, sábado
Horário: das 11h às 15h
Local: no hall de entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco
Entrada franca no evento

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