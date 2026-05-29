Neste sábado (30), das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí, a feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto levará ao público do local cães e gatos que aguardam ansiosos por um lar e retribuem com muito carinho.
O evento terá animais adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta gratuita com a veterinária parceira do instituto.
A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a feira oferecerá alguns benefícios.
Para adotar, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.
As pessoas também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.
Serviço:
Feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: 30 de maio, sábado
Horário: das 11h às 15h
Local: no hall de entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco
Entrada franca no evento