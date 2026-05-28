Pessoas maiores de 16 anos, representantes dos diferentes segmentos da sociedade, trabalhadores da saúde, usuários do SUS, gestores, prestadores de serviço e integrantes de movimentos sociais interessados em contribuir com propostas para o fortalecimento da saúde pública.

Estão abertas até a próxima segunda-feira (1°) as inscrições para a Conferência Municipal de Saúde 2026. O evento é realizado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. As vagas são limitadas.

O evento será realizado no dia 13 de junho, das 8h às 16h, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos e se refere a etapa municipal da 10ª Conferência Estadual de Saúde e da 18ª Conferência Nacional de Saúde.

Neste ano, a conferência terá como tema central ‘Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil’, promovendo debates sobre o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), financiamento da saúde pública, garantia de direitos e os desafios da saúde no cenário nacional.

Durante a programação, os participantes serão divididos em grupos temáticos para discutirem propostas e diretrizes relacionadas à saúde pública, que poderão seguir para as etapas estadual e nacional.