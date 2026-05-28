Estão abertas até a próxima segunda-feira (1°) as inscrições para a Conferência Municipal de Saúde 2026. O evento é realizado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. As vagas são limitadas.
Quem pode participar?
Pessoas maiores de 16 anos, representantes dos diferentes segmentos da sociedade, trabalhadores da saúde, usuários do SUS, gestores, prestadores de serviço e integrantes de movimentos sociais interessados em contribuir com propostas para o fortalecimento da saúde pública.
A Conferência
O evento será realizado no dia 13 de junho, das 8h às 16h, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos e se refere a etapa municipal da 10ª Conferência Estadual de Saúde e da 18ª Conferência Nacional de Saúde.
Neste ano, a conferência terá como tema central ‘Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil’, promovendo debates sobre o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), financiamento da saúde pública, garantia de direitos e os desafios da saúde no cenário nacional.
Durante a programação, os participantes serão divididos em grupos temáticos para discutirem propostas e diretrizes relacionadas à saúde pública, que poderão seguir para as etapas estadual e nacional.
Além dos debates temáticos, também serão eleitos os delegados que representarão o município na etapa da 10ª Conferência Estadual de Saúde e 18ª Conferência Nacional de Saúde.