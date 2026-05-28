A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Jundiaí realiza nesta sexta-feira (29) a audiência pública de apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. O evento será realizado na Câmara Municipal, a partir das 9h, com participação aberta ao público. Haverá transmissão pelos canais digitais oficiais da Prefeitura e pela TV Câmara.

Durante a audiência, serão apresentados os dados referentes às receitas e despesas do município no período, além da origem dos recursos e dos investimentos necessários para o funcionamento dos serviços públicos.

A iniciativa atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e reforça o compromisso da administração municipal com a transparência. Os participantes poderão fazer perguntas presencialmente.