O Sesc São Paulo realiza até domingo (31) a ‘Semana Mundial do Brincar’, em parceria com a Aliança pela Infância. Serão mais de 140 atividades em 35 unidades. Esta edição traz como tema ‘A Potência dos Encontros’, destacando o cuidado coletivo e a valorização da diversidade, em vivências, palestras, oficinas e apresentações gratuitas.

Sesc Jundiaí

Em Jundiaí, haverá atividades gratuitas e pagas. Confira abaixo a programação completa:

Vivências

Atividade ‘Brincadeiras do mundo’, com Oca Escola Cultural

Data: 29/5, 30/5 e 31/5

Horário: 10h30 às 12h e 14h30 às 17h30

Local: Praça do Sesc

Público: crianças de 0 a 6 anos (com a participação de pessoa adulta)