A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), realizou nesta quinta-feira (28) uma rodada de negócios gratuita voltada para empresários e empreendedores da região.
O encontro reuniu empresas de diferentes segmentos em um ambiente de networking, troca de experiências e geração de novas oportunidades de negócios. Segundo o presidente da CDL Jundiaí e Sincomercio, Edison Maltoni, a proposta da rodada é aproximar empresários e fortalecer o relacionamento entre empresas da região. “Eventos como esse criam oportunidades reais de conexão, troca de experiências e novos negócios. É um momento importante para fortalecer o comércio local e incentivar o networking entre empresários de diferentes segmentos”, destaca.
A dinâmica da rodada aconteceu por meio de mesas organizadas em grupos, onde os participantes tiveram alguns minutos para apresentar suas empresas, produtos, serviços e soluções. Ao longo do evento, aconteceu um rodízio entre os grupos, permitindo que todos ampliassem suas conexões e conhecessem novos parceiros comerciais.
Felipe Gonçalves, de uma empresa de tecnologia, destacou a experiência positiva durante o encontro. “Gostei muito da dinâmica. Muito bom para prospecção. Vimos que tem muito potencial para nossa empresa e as empresas também gostaram da solução da nossa empresa para eles”, afirma.
Zaida Goulart, que atua com mentoria prática e funcional, participou pela primeira vez da rodada de negócios e aprovou a metodologia aplicada no evento. “Nunca tinha participado. Adorei a metodologia, com muitas empresas e segmentos diferentes”, comenta.
Quem também esteve presente foi o massoterapeuta Vagner Leme, que ressaltou a importância do contato presencial entre empresários. “Precisamos do presencial, de eventos como esse. Foi muito bom. Conseguimos muitos contatos”, diz.