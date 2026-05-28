A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), realizou nesta quinta-feira (28) uma rodada de negócios gratuita voltada para empresários e empreendedores da região.

O encontro reuniu empresas de diferentes segmentos em um ambiente de networking, troca de experiências e geração de novas oportunidades de negócios. Segundo o presidente da CDL Jundiaí e Sincomercio, Edison Maltoni, a proposta da rodada é aproximar empresários e fortalecer o relacionamento entre empresas da região. “Eventos como esse criam oportunidades reais de conexão, troca de experiências e novos negócios. É um momento importante para fortalecer o comércio local e incentivar o networking entre empresários de diferentes segmentos”, destaca.

A dinâmica da rodada aconteceu por meio de mesas organizadas em grupos, onde os participantes tiveram alguns minutos para apresentar suas empresas, produtos, serviços e soluções. Ao longo do evento, aconteceu um rodízio entre os grupos, permitindo que todos ampliassem suas conexões e conhecessem novos parceiros comerciais.