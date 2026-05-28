Marcado nacionalmente como o mês de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Maio Laranja mobiliza diferentes setores em Jundiaí para o fortalecimento da rede de proteção infantojuvenil e, justamente para capacitar profissionais, a 33ª Subseção da OAB Jundiaí realiza no dia 29 de maio, às 18 horas, um evento focado na atuação multidisciplinar e nos protocolos para acionar órgãos como o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.
No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, sexuais e negligência. Ao todo, foram registradas 115.384 vítimas no país, o que representa um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela ainda um detalhe cruel: 81% dos casos ocorrem dentro de casa.
De acordo com a advogada Narrinam Camargo Pinheiro, este é um assunto prioritário que a omissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB irá abordar em um vasto calendário de eventos. “Nosso objetivo é fomentar os advogados quanto ao fluxo de ação quando chegam até eles casos de violência”, explica.
Além da capacitação, a comissão fará nas próximas semanas a indicação de um representante da OAB para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Jundiaí. “Teremos a participação neste conselho, que também tem ação importante na sociedade pública e civil”, destaca Narrinam.
Em Jundiaí, o CMDCA atualmente apoia 10 projetos na cidade. O conselho é composto de forma paritária por 40 membros (20 titulares e 20 suplentes) entre Poder Público e Sociedade Civil. Na linha de frente do atendimento direto está o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo. Jundiaí conta atualmente com três unidades distribuídas territorialmente, cada uma composta por cinco conselheiros.
Vale ressaltar que o CMDCA e o Conselho Tutelar não realizam acompanhamento continuado de famílias. “Os atendimentos são pontuais, focados em orientação, encaminhamento e aplicação de medidas de proteção. Nos casos que demandam suporte socioassistencial de longo prazo, as situações são direcionadas para os serviços competentes da rede do município”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa.