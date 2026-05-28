Marcado nacionalmente como o mês de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Maio Laranja mobiliza diferentes setores em Jundiaí para o fortalecimento da rede de proteção infantojuvenil e, justamente para capacitar profissionais, a 33ª Subseção da OAB Jundiaí realiza no dia 29 de maio, às 18 horas, um evento focado na atuação multidisciplinar e nos protocolos para acionar órgãos como o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, sexuais e negligência. Ao todo, foram registradas 115.384 vítimas no país, o que representa um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela ainda um detalhe cruel: 81% dos casos ocorrem dentro de casa.

De acordo com a advogada Narrinam Camargo Pinheiro, este é um assunto prioritário que a omissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB irá abordar em um vasto calendário de eventos. “Nosso objetivo é fomentar os advogados quanto ao fluxo de ação quando chegam até eles casos de violência”, explica.