O Sebrae-SP, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e com o Sincomercio de Jundiaí e região, lançou o programa Loja do Futuro. O evento teve ainda uma palestra sobre uso de inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios e detalhamento do cronograma do projeto. O evento foi realizado na terça-feira da semana passada (19) no prédio do Sincomercio e recebeu 30 empreendedores e empreendedoras do varejo.
O consultor de negócios do Sebrae-SP, Marco Ramos, apresentou a metodologia e o cronograma do Loja do Futuro para os presentes, destacando que o programa oferece tanto soluções coletivas quanto individuais. As soluções contemplam Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), com algumas também podendo ser aplicadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs).
“Dentro da programação, teremos cursos e oficinas coletivas presenciais de diversos temas que envolvem tecnologia e inovação, além de conteúdos on-line focados na potencialização de vendas em datas comemorativas e efemérides importantes para o varejo. Já dentro das soluções individualizadas, os participantes receberão uma consultoria de marketing e a possibilidade de participação no programa ALI Produtividade”, diz Marco.
“Com isso, temos o objetivo de fortalecer o varejo tradicional, que historicamente possui uma presença mais consolidada no ambiente físico, ao mesmo tempo em que buscamos apoiá-lo no processo de inserção e fortalecimento no universo digital. O grande desafio, e oportunidade, está em integrar esses dois cenários de forma estratégica, ampliando a presença dos negócios, criando possibilidades de relacionamento com os clientes e impulsionando o aumento do faturamento dessas empreendedoras e empreendedores”, completa.
O consultor ainda ressaltou que o Loja do Futuro integra o projeto Centro da Gente, idealizado pela Prefeitura de Jundiaí e que tem o objetivo de revitalizar e valorizar o centro da cidade. O Sebrae-SP, com apoio do Sincomércio e da CDL, entram com o programa para apoiar os comerciantes e varejistas do centro a evoluírem em seus negócios justamente através dessa metodologia e cronograma do Loja do Futuro.
Daniela Colagrossi, coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) do Centro, comenta que essa é uma importante ação de inovação e desenvolvimento para o comércio da região. “Enquanto a prefeitura avança com a revitalização urbana dos espaços públicos, os comerciantes também são incentivados a promover uma transformação ‘porta para dentro’, via Loja do Futuro, investindo em capacitação, modernização das lojas e melhoria da experiência de compra. A iniciativa busca apoiar especialmente os estabelecimentos mais tradicionais da região, ampliando oportunidades de vendas, inclusive no ambiente digital. Esse processo de transformação só acontece de forma efetiva com a união entre poder público, comerciantes, entidades parceiras e população, fortalecendo o centro como um espaço mais atrativo, dinâmico e preparado para o futuro”, diz.
Inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios
A palestra de lançamento abordou, mais especificamente, formas que os pequenos varejistas podem utilizar a inteligência artificial como parceira estratégica nos negócios, principalmente para otimização do tempo. Além de sugestões de plataformas de IA, foram apresentadas explicações mais detalhadas sobre como usar as plataformas, com dicas para criação de prompts, uso de palavras-chave e até como usar a ferramenta para ser uma espécie de auxiliar na rotina de gestão.
Marco Ramos comenta que a escolha do tema não foi apenas por sua relevância e atualidade, mas também para ser usado como uma espécie de “provocação” para as outras soluções que foram ofertadas ao empresariado presente.
O diretor da CDL e do Sincomercio Jundiaí, Marcelo Rossi, também destaca a relevância do tema para o lojista do município. “Cada vez mais a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial estão fazendo parte da vida dos empresários, por isso temos que aprender a utilizar essas ferramentas de forma efetiva. Quando falamos de um comerciante do Centro, muitas vezes com uma loja de família, passada de geração em geração, essas pessoas às vezes não sabem mexer em um computador, não sabem mexer em um celular ou como usar alguns aplicativos gratuitos básicos. Por isso, eu acho muito importante a abordagem do uso de inteligência artificial e o Loja do Futuro como um todo, acredito que o programa só vem para somar”, finaliza.