O Sebrae-SP, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e com o Sincomercio de Jundiaí e região, lançou o programa Loja do Futuro. O evento teve ainda uma palestra sobre uso de inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios e detalhamento do cronograma do projeto. O evento foi realizado na terça-feira da semana passada (19) no prédio do Sincomercio e recebeu 30 empreendedores e empreendedoras do varejo.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Marco Ramos, apresentou a metodologia e o cronograma do Loja do Futuro para os presentes, destacando que o programa oferece tanto soluções coletivas quanto individuais. As soluções contemplam Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), com algumas também podendo ser aplicadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

“Dentro da programação, teremos cursos e oficinas coletivas presenciais de diversos temas que envolvem tecnologia e inovação, além de conteúdos on-line focados na potencialização de vendas em datas comemorativas e efemérides importantes para o varejo. Já dentro das soluções individualizadas, os participantes receberão uma consultoria de marketing e a possibilidade de participação no programa ALI Produtividade”, diz Marco.