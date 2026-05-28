O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira (28) a lei que reajusta o piso salarial paulista para R$ 1.874,36. O valor representa um aumento nominal de 46% sobre o piso pago em 2022, de R$ 1.284. A nova lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação.

Com a sanção, o salário mínimo paulista passa a ser 15,6% maior em relação ao atual piso nacional, que é de R$ 1.621. Os R$ 253 representam um diferencial que reflete o impacto positivo da política paulista de proteção à renda.

O reajuste de 46% desde 2022 garante desempenho melhor que o nacional, que teve aumento nominal de 33,7% no mesmo intervalo. O piso paulista mais que dobrou em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 19,5% no período.