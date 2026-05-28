Os servidores municipais de Jundiaí terão garantido o direito ao cômputo do período da pandemia da covid-19 para fins de aquisição e concessão das férias-prêmio. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal nesta terça-feira (26), por meio da alteração dos artigos 65 e 67 da Lei Complementar nº 499/2010, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.

Com a mudança, o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 (que havia ficado congelado por determinação federal durante a pandemia) volta a ser considerado para a contagem das férias-prêmio, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 226/2026.

Na prática, a aprovação garante que os servidores não sejam prejudicados pelo período de suspensão ocorrido durante a emergência sanitária, permitindo a recomposição desse tempo para aquisição do benefício funcional.