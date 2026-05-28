Brincadeiras de roda, jogos tradicionais, momentos de convivência e muita interação marcaram a programação do Dia Mundial do Brincar nas escolas da rede municipal de Jundiaí, nesta quinta-feira (28). As atividades propostas reforçam o brincar como um direito fundamental da infância e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social das crianças, além de estimular a criatividade, a imaginação e os vínculos entre os alunos.

As ações integram as propostas desenvolvidas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do programa Escola da Gente, voltado ao acolhimento, à escuta e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, “as brincadeiras fortalecem a convivência, a criatividade e as experiências da infância, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das crianças dentro e fora da escola”, destacou.

Entre as atividades realizadas na rede ao longo da semana, está a programação da Emeb Maria Gemma Gennari Carturan, na Vila Rossi, que promoveu momentos de brincadeiras na rua com os alunos dos Grupos 4 e 5. Na unidade, a Semana Mundial do Brincar 2026 acontece com o tema “A potência dos encontros”, proposta que reforça a importância das relações e das interações na infância.