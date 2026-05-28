Brincadeiras de roda, jogos tradicionais, momentos de convivência e muita interação marcaram a programação do Dia Mundial do Brincar nas escolas da rede municipal de Jundiaí, nesta quinta-feira (28). As atividades propostas reforçam o brincar como um direito fundamental da infância e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social das crianças, além de estimular a criatividade, a imaginação e os vínculos entre os alunos.
As ações integram as propostas desenvolvidas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do programa Escola da Gente, voltado ao acolhimento, à escuta e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, “as brincadeiras fortalecem a convivência, a criatividade e as experiências da infância, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das crianças dentro e fora da escola”, destacou.
Entre as atividades realizadas na rede ao longo da semana, está a programação da Emeb Maria Gemma Gennari Carturan, na Vila Rossi, que promoveu momentos de brincadeiras na rua com os alunos dos Grupos 4 e 5. Na unidade, a Semana Mundial do Brincar 2026 acontece com o tema “A potência dos encontros”, proposta que reforça a importância das relações e das interações na infância.
Segundo a diretora da unidade, Rosana Aparecida Kachan Duarte, a proposta busca resgatar brincadeiras tradicionais e fortalecer os momentos de convivência entre as crianças. “Nós trazemos para as crianças atividades que, muitas vezes, ficaram perdidas no tempo. É a brincadeira raiz mesmo, o brincar livre e no encontro. É nesses momentos que acontecem as interações, as aprendizagens e as experiências que deixam as crianças felizes”, destacou.
A diretora também explicou que a escola procurou envolver as famílias na iniciativa, convidando os responsáveis a reservarem um tempo para brincar com os filhos fora das telas.
A programação reuniu brincadeiras que atravessam gerações, como amarelinha, passa anel, pula corda, bolha de sabão e carrinho de rolimã, além de outras atividades populares que estimulam a imaginação, a cooperação e o brincar livre. Durante a ação, as crianças ocuparam diferentes espaços da rua próxima à escola com muita interação, movimento e diversão.
A aluna Maria Luiza resumiu o sentimento do grupo: “Foi muito legal”. Já Mateo Ruan contou que uma das brincadeiras favoritas foi a das bolhas de sabão. “Dava para fazer bolha grande”, comentou animado.