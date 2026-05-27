27 de maio de 2026
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REPRESENTATIVIDADE

Edison Maltoni participa do 2º Seminário Aneel, em Brasília

Por Da redação | Sincomercio
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Sincomercio
O eveto termina nesta quarta-feira (28)
O eveto termina nesta quarta-feira (28)

O presidente do Conselho dos Consumidores (Cocen)  da CPFL Piratininga, Edison Maltoni, participa do 2º Seminário Aneel de Regulação e Análise Econômica do Direito realizado em Brasília. O evento é promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  Maltoni também representa como presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, vice-presidente do Conselho do Comércio Varejista e coordenador da Câmara Varejista Sudeste do Estado de São Paulo, reforçando sua atuação em debates nacionais ligados ao desenvolvimento econômico, à representação do comércio e à defesa dos consumidores.

O evento começou ontem (26) e vai até esta quarta-feira (27), no Auditório 1 da sede da Aneel, reunindo especialistas, representantes institucionais, juristas, economistas e profissionais ligados ao setor elétrico nacional para debater temas estratégicos relacionados à regulação, segurança jurídica, eficiência regulatória e desenvolvimento econômico.

Entre os destaques do seminário estão os debates sobre modelos regulatórios modernos, análise econômica aplicada ao direito, decisões baseadas em evidências e os impactos da regulação no ambiente econômico brasileiro. A programação teve abertura com a palestra “Regulação como Sistema Adaptativo”, abordando a evolução dos modelos regulatórios prescritivos para modelos orientados a resultados, eficiência e evidências técnicas.

Para Edison Maltoni, a participação em encontros dessa dimensão fortalece o intercâmbio de informações e amplia a visão institucional sobre os desafios do setor energético brasileiro. “Discutir regulação moderna, eficiência econômica e segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento do país e para garantir equilíbrio entre investimento, sustentabilidade e proteção dos consumidores”, destacou.

Durante o evento, Edison Maltoni também acompanha discussões relacionadas à modernização regulatória e aos impactos das decisões econômicas no cotidiano dos consumidores de energia elétrica e do setor produtivo.

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