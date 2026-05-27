O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí participa do 54º Congresso Nacional da Assemae, realizado em Caxias do Sul (RS). Nessa terça-feira (26) foram iniciadas a Feira de Saneamento e as apresentações técnicas do evento, reunindo profissionais de diversas cidades para compartilhar experiências, soluções e projetos voltados ao saneamento.

Ao longo do dia, técnicos da Dae apresentaram sete trabalhos desenvolvidos pela empresa em diferentes áreas. Entre os temas apresentados estiveram o reuso da água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Anhangabaú, inteligência artificial aplicada às operações, controle de qualidade analítica em laboratório, telemetria e substituição de hidrômetros, planejamento da extensão de redes de esgoto, redução da inadimplência e o projeto do ‘Espaço Girassóis’, futura atração do Mundo das Crianças.

O diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão, destacou a importância da participação da equipe no congresso. “A presença dos nossos técnicos mostrando projetos e soluções desenvolvidos em Jundiaí demonstra a qualidade do trabalho realizado pela Dae. O congresso é uma oportunidade importante para a troca de conhecimento e para reforçar o papel de Jundiaí como referência em saneamento”, afirmou.