O Maxi Shopping Jundiaí sorteará um carro no Dia dos Namorados e beneficiará clientes no compre-ganhe com um organizador de malas. A promoção especial é válida até o dia 14 de junho com o sorteio previsto para o dia 17 de junho.

Como participar

No período de 28 de maio a 14 de junho, a cada R$ 500,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. O cliente precisa efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. Somente serão aceitas notas com CPF do participante.



Além disso, os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, exceto feriados, o cliente terá direito a dois números da sorte adicionais. Todo o regulamento da campanha pode ser obtido no balcão ou pelo site do Maxi Shopping (CLICA AQUI).

Sorteio

O sorteio será realizado pela extração da Loteria Federal do dia 17/6. A apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 18/6, a partir das 10h, no Shopping.

Compre-ganhe