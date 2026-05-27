O Maxi Shopping Jundiaí sorteará um carro no Dia dos Namorados e beneficiará clientes no compre-ganhe com um organizador de malas. A promoção especial é válida até o dia 14 de junho com o sorteio previsto para o dia 17 de junho.
Como participar
No período de 28 de maio a 14 de junho, a cada R$ 500,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. O cliente precisa efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. Somente serão aceitas notas com CPF do participante.
Além disso, os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, exceto feriados, o cliente terá direito a dois números da sorte adicionais. Todo o regulamento da campanha pode ser obtido no balcão ou pelo site do Maxi Shopping (CLICA AQUI).
Sorteio
O sorteio será realizado pela extração da Loteria Federal do dia 17/6. A apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 18/6, a partir das 10h, no Shopping.
Compre-ganhe
Além de concorrer ao carro, o cliente que efetuar compras no valor de R$ 500,00, no período de 28 de maio a 14 de junho vai ganhar um organizador de malas. A promoção é válida enquanto durarem os estoques. Cada CPF poderá ganhar apenas um organizador.
O brinde será entregue ao cliente imediatamente após a contemplação e recebimento do QRCode de autorização para retirada, exclusivamente no Balcão de Trocas, localizado no Piso 2 – Praça do Japi, obedecendo o horário de funcionamento do Maxi Shopping e o prazo de vigência da promoção.
O recebimento do brinde está sujeito a disponibilidade de estoque no momento da retirada. O QRCode não garante o brinde ao participante.
O Maxi Shopping Jundiaí está localizado à avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4523-3333.