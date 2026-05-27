O encontro, gratuito, propõe uma manhã voltada para a troca de experiências, fortalecimento de relacionamentos profissionais e bem-estar. Para participar é necessário fazer inscrição ( CLICA AQUI ).

O Parque Corrupira recebe neste sábado (30) o ‘NetYoga – Fazer networking com a saúde mental em dia!’. O evento voltado à empreendedoras vai unir conexões profissionais e cuidados com a saúde mental a partir das 8h.

A programação terá início às 8h, com um momento de café da manhã e networking, incentivando as participantes a apresentarem seus negócios, compartilharem experiências e ampliarem sua rede de contatos. Na sequência, das 9h às 10h, será realizada uma prática de yoga guiada, proporcionando um momento de relaxamento e autocuidado.

Além das atividades voltadas às empreendedoras, o evento também tem um olhar especial para as mães, que poderão levar os filhos já que o espaço contará com atividades destinadas às crianças, permitindo que mais mulheres participem da experiência com tranquilidade.

Serviço

NetYoga para Empreendedoras

Data: 30/05

Horário: 8h às 10h

Local: Parque do Corrupira – avenida Nicola Accieri, 1900, Jundiaí

Entrada gratuita!