A ação combinou animação, movimento e incentivo à prática esportiva no Paço Municipal em um momento simbólico de integração, saúde e qualidade de vida. Com música, alongamento e atividades de aquecimento no térreo do Paço, os participantes deram início à programação especial organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc Jundiaí.

Alunos e alunas do Time Jundiaí, educadores esportivos, servidores municipais, jovens da Guardinha - Associação de Educação do Homem de Amanhã - e população em geral participaram da abertura oficial do Dia do Desafio 2026 na manhã desta quarta-feira (27).

O prefeito Gustavo Martinelli e a secretária De Esportes e Lazer, Rita Orsi, participaram da recepção aos grupos e reforçaram a importância da atividade física em Jundiaí. Após o aquecimento, os participantes seguiram em uma caminhada em direção ao Sesc Jundiaí, passando pelo Jardim Botânico, reforçando a proposta do Dia do Desafio: estimular hábitos saudáveis e mostrar que se movimentar também é cuidar da saúde e da qualidade de vida.

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou a energia e o entusiasmo dos participantes. “Hoje é um dia saudável, um dia de movimento e qualidade de vida. Cumprimento as equipes do Peama, que agora é uma política de Estado, permanente, independentemente de governo. Estamos investindo na piscina adaptada do Bolão, na reforma dos complexos esportivos dos bairros e também ampliando os investimentos em saúde, porque esporte e saúde caminham juntos e são prioridades da nossa gestão”, destacou o prefeito.