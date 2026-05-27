A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria de Políticas para a Juventude - ligada ao Núcleo de Articulação de Políticas Públicas de Direitos Humanos, promoveu na última semana mais uma etapa de revisão do Plano Municipal da Juventude. Cem jovens da Guardinha – Associação de Educação do Homem de Amanhã de Jundiaí, participaram do encontro realizado no Paço Municipal.
Entre conversas, debates e propostas, os jovens tiveram espaço para falar sobre temas que fazem parte do dia a dia da juventude, como oportunidades de emprego, saúde mental, educação, cultura, mobilidade, esporte, lazer e perspectivas para o futuro. “Foi muito interessante participar. A gente aprende, troca ideias e percebe que nossa opinião realmente pode ajudar a melhorar a cidade’, destacou Adriele.
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“É muito importante para nós, como jovens, poder participar de decisões que impactam diretamente a nossa vida. Muitas vezes a juventude quer ser ouvida e esse espaço faz diferença”, comentou Nicolas durante a atividade.
O Plano é um documento que reúne diretrizes e prioridades para as políticas públicas voltadas aos jovens da cidade. A proposta é construir o Plano de forma coletiva, ouvindo diferentes realidades e experiências.
Com a participação da Guardinha, o processo já contabiliza quase 1.700 jovens ouvidos desde o início das atividades, fortalecendo uma construção mais representativa e conectada com as demandas reais da juventude jundiaiense.