A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria de Políticas para a Juventude - ligada ao Núcleo de Articulação de Políticas Públicas de Direitos Humanos, promoveu na última semana mais uma etapa de revisão do Plano Municipal da Juventude. Cem jovens da Guardinha – Associação de Educação do Homem de Amanhã de Jundiaí, participaram do encontro realizado no Paço Municipal.

Entre conversas, debates e propostas, os jovens tiveram espaço para falar sobre temas que fazem parte do dia a dia da juventude, como oportunidades de emprego, saúde mental, educação, cultura, mobilidade, esporte, lazer e perspectivas para o futuro. “Foi muito interessante participar. A gente aprende, troca ideias e percebe que nossa opinião realmente pode ajudar a melhorar a cidade’, destacou Adriele.

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