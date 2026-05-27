Estão abertas as inscrições para representantes da sociedade civil interessados em integrar o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN) de Jundiaí no biênio 2026/2028. O processo é voltado para entidades, sindicatos, associações e também para moradores da cidade que desejam contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à defesa dos direitos da comunidade negra.

O CMPDCN atua de forma consultiva e participativa, acompanhando ações do poder público, promovendo debates, estudos e iniciativas de enfrentamento à discriminação racial, além de incentivar a inclusão social, econômica, cultural e política da população negra no município.

As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de junho de 2026, exclusivamente pelo e-mail cmpdcn@jundiai.sp.gov.br.