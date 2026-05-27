Estão abertas as inscrições para representantes da sociedade civil interessados em integrar o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN) de Jundiaí no biênio 2026/2028. O processo é voltado para entidades, sindicatos, associações e também para moradores da cidade que desejam contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à defesa dos direitos da comunidade negra.
O CMPDCN atua de forma consultiva e participativa, acompanhando ações do poder público, promovendo debates, estudos e iniciativas de enfrentamento à discriminação racial, além de incentivar a inclusão social, econômica, cultural e política da população negra no município.
As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de junho de 2026, exclusivamente pelo e-mail cmpdcn@jundiai.sp.gov.br.
Podem participar representantes dos seguintes segmentos da sociedade civil: entidades estudantis, sindicatos dos trabalhadores, sociedade civil (pessoa física), sociedade amigos de bairro e Clube Beneficente, Cultural e Recreativo Jundiaiense “28 de Setembro”.
Para o segmento de pessoa física, é necessário residir em Jundiaí. Já entidades, sindicatos e associações precisam estar regularmente constituídos há pelo menos dois anos no município.
Entre os documentos exigidos estão formulário de inscrição, cópia de RG e CPF ou CNH, além de comprovante de residência para candidatos da sociedade civil. No caso de entidades e associações, também será necessária uma indicação formal em papel timbrado.
A validação das inscrições será nos dias 4 e 5 de junho, com publicação da lista de candidatos aptos no dia 8 de junho, na Imprensa Oficial do Município.
A eleição será realizada em plenária presencial no dia 11 de junho de 2026, às 19h, no auditório do Paço Municipal, no 8º andar da Ala Norte. Os representantes eleitos serão posteriormente nomeados para compor o Conselho.
O edital completo, com cronograma, regras e formulário de inscrição, está disponível na Imprensa Oficial do Município, neste link.