Os clientes da Sabesp que tiverem débitos pendentes com a Companhia, independentemente do tempo de atraso, têm até este sábado (30) para efetuar a regularização com desconto. Os benefícios da campanha incluem abatimento de 100% em juros, multas e correção monetária.

Além disso, há desconto no valor principal (a dívida original), que é progressivo e pode chegar a 80%. A variação se dá conforme o perfil da conta e da situação cadastral do imóvel. As dívidas podem ser parceladas em até 36 vezes na fatura ou em até 24 vezes no cartão de crédito.

Como regularizar débitos na conta de água com desconto

Os canais digitais são o caminho mais rápido para regularizar dívidas com desconto. Para isso, basta usar o WhatsApp da Sabesp, que já atende 2,5 milhões de pessoas mensalmente, pelo número (11) 3388-8000. O telefone da empresa, 0800 055 0195, tem ligação gratuita, 24 horas por dia.