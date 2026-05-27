27 de maio de 2026
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ATÉ 13 DE JUNHO

Jundiaí segue com programação especial do Mês do Meio Ambiente

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Alunos da da Emeb Flórida Mestag participaram da restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano do Mato Dentro
Alunos da da Emeb Flórida Mestag participaram da restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano do Mato Dentro

Com atividades voltadas à conscientização, educação ambiental e conexão da população com a natureza, o “Mês do Meio Ambiente 2026”, promovido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), já mobiliza o público desde o dia 13 de maio. A programação segue até 13 de junho com ações gratuitas voltadas a públicos de todas as idades.

Com o tema “Caminhos das Águas”, a iniciativa, realizada por meio de diversas parcerias com outras secretarias municipais e instituições da cidade, propõe reflexões sobre o ciclo hidrológico e sua relação com o ambiente natural e o ser humano, por meio de vivências, oficinas, trilhas monitoradas e ações práticas de cuidado com o meio ambiente e bem-estar animal.

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Nas primeiras semanas de programação, diversas atividades reuniram estudantes, técnicos, educadores e moradores em experiências ligadas à preservação ambiental e sustentabilidade. Entre os destaques estiveram as ações de restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano do Mato Dentro, com participação da Emeb Flórida Mestag, as vivências e trilhas monitoradas na Serra do Japi, além da oficina de cultivo de plantas aromáticas e medicinais.

Outro destaque foi a oficina de monitoramento climático urbano do Projeto Resfria, que aconteceu no Sesc Jundiaí e abordou estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e ao calor extremo nas cidades. A programação também contou com mutirão de castração de animais realizado na sede do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), unindo saúde pública e cuidado ambiental.

As atividades continuam nas próximas semanas com novas ações abertas à população. No dia 28 de maio acontece mais uma edição especial das visitas monitoradas às trilhas da Serra do Japi e no dia 29 de maio será promovido um mutirão de limpeza às margens do Rio Guapeva, em parceria com o coletivo Lixo Zero Jundiaí.

A programação do Mês do Meio Ambiente segue ao longo de junho e pode ser conferida neste link.

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