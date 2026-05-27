Com o tema “Caminhos das Águas”, a iniciativa, realizada por meio de diversas parcerias com outras secretarias municipais e instituições da cidade, propõe reflexões sobre o ciclo hidrológico e sua relação com o ambiente natural e o ser humano, por meio de vivências, oficinas, trilhas monitoradas e ações práticas de cuidado com o meio ambiente e bem-estar animal.

Com atividades voltadas à conscientização, educação ambiental e conexão da população com a natureza, o “Mês do Meio Ambiente 2026”, promovido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), já mobiliza o público desde o dia 13 de maio. A programação segue até 13 de junho com ações gratuitas voltadas a públicos de todas as idades.

Nas primeiras semanas de programação, diversas atividades reuniram estudantes, técnicos, educadores e moradores em experiências ligadas à preservação ambiental e sustentabilidade. Entre os destaques estiveram as ações de restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano do Mato Dentro, com participação da Emeb Flórida Mestag, as vivências e trilhas monitoradas na Serra do Japi, além da oficina de cultivo de plantas aromáticas e medicinais.

Outro destaque foi a oficina de monitoramento climático urbano do Projeto Resfria, que aconteceu no Sesc Jundiaí e abordou estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e ao calor extremo nas cidades. A programação também contou com mutirão de castração de animais realizado na sede do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), unindo saúde pública e cuidado ambiental.

As atividades continuam nas próximas semanas com novas ações abertas à população. No dia 28 de maio acontece mais uma edição especial das visitas monitoradas às trilhas da Serra do Japi e no dia 29 de maio será promovido um mutirão de limpeza às margens do Rio Guapeva, em parceria com o coletivo Lixo Zero Jundiaí.