Ouvir as demandas da população para construir, de forma participativa, as diretrizes do saneamento básico de Jundiaí para os próximos 20 anos é o objetivo das pré-audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico, que acontecem ao longo desta semana em seis regiões da cidade, ouvindo moradores sobre abastecimento de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana.
A primeira reunião aconteceu na segunda-feira (25), no Jardim Tamoio. O encontro reuniu moradores acompanhados pelo Cras Leste, levados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), para discutir questões relacionadas à coleta de lixo, drenagem, abastecimento de água, esgoto e infraestrutura urbana no bairro. Durante a reunião, os participantes puderam relatar os principais desafios enfrentados na região.
Segundo o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e gestor do grupo técnico do Plano Municipal de Saneamento Básico, Carlos Augusto Ribeiro, as pré-audiências têm papel fundamental na construção do plano para os próximos 20 anos. “É justamente para sentir os desafios e entender melhor o que a população pensa e vive. Essas reuniões fazem com que os moradores se sintam acolhidos em suas reivindicações e entendam que a prefeitura está ouvindo e buscando soluções dentro de um planejamento de longo prazo”, destacou.
Munícipes aprovam iniciativa
Moradora do Jardim Tamoio, Amanda Camila da Conceição participou da reunião e destacou a importância da escuta direta da população. “Eu achei muito importante essa escuta direta, sem intermediários. Assim, todo mundo consegue ser ouvido. Também achei interessante trazer orientações sobre a conscientização ambiental”, comentou.
Construção participativa
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é conduzida pela empresa de consultoria Serenco, responsável por reunir as informações técnicas e as contribuições da população para a construção do diagnóstico do município.
O engenheiro ambiental Luiz Guilherme Vieira explicou o trabalho da empresa. “Estamos em uma primeira fase de pré-audiências, ouvindo a comunidade para entender os problemas e as soluções que a população enxerga para esses sistemas”, afirmou. Segundo ele, a participação popular complementa os estudos técnicos realizados pela equipe.
As informações levantadas durante as pré-audiências serão organizadas em um relatório técnico e encaminhadas ao grupo de trabalho responsável pela análise e validação do documento. Posteriormente, o diagnóstico ficará disponível para consulta pública nos sites da Prefeitura e da DAE, antes das próximas etapas do plano, que irão definir as melhorias previstas para os próximos 20 anos.