Ouvir as demandas da população para construir, de forma participativa, as diretrizes do saneamento básico de Jundiaí para os próximos 20 anos é o objetivo das pré-audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico, que acontecem ao longo desta semana em seis regiões da cidade, ouvindo moradores sobre abastecimento de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana.

A primeira reunião aconteceu na segunda-feira (25), no Jardim Tamoio. O encontro reuniu moradores acompanhados pelo Cras Leste, levados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), para discutir questões relacionadas à coleta de lixo, drenagem, abastecimento de água, esgoto e infraestrutura urbana no bairro. Durante a reunião, os participantes puderam relatar os principais desafios enfrentados na região.

Segundo o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e gestor do grupo técnico do Plano Municipal de Saneamento Básico, Carlos Augusto Ribeiro, as pré-audiências têm papel fundamental na construção do plano para os próximos 20 anos. “É justamente para sentir os desafios e entender melhor o que a população pensa e vive. Essas reuniões fazem com que os moradores se sintam acolhidos em suas reivindicações e entendam que a prefeitura está ouvindo e buscando soluções dentro de um planejamento de longo prazo”, destacou.

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