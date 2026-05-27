Como já registrado anteriormente, de 1985 a 2025, portanto, há quarenta anos, a economia brasileira obteve um crescimento econômico médio anual de apenas 2,43%.

Em uma análise retrospectiva, é possível observar que a gestão pública nacional ficou prejudicada durante todos esses anos com a falta de um planejamento econômico estratégico, e, que, ao contrário, implementou continuamente, medidas corretivas e ações de resultados imediatos e de curto prazo, quase sempre voltados para objetivos de cunho político para a continuidade no poder.

Como ocorreu no passado e, ocorre igualmente neste ano as medidas como, o desenrola1; desenrola2; o financiamento para a compra de automóveis para os motoristas de aplicativos; os empréstimos consignados; o vale gás; o subsídio nas contas de luz e etc., todos com objetivos sociais, mas principalmente, com os olhos voltados para a reeleição neste ano, quase todos onerando as contas públicas, ampliando déficits primários e aumento da dívida interna do país.

Há, quase sempre, um olhar míope dos governos; porque miram o curto prazo e provocam danos maiores nas contas públicas, nos orçamentos do passado e do presente, dificultando a política monetária do Banco Central do Brasil que precisa praticar juros básicos, a Selic, em patamares elevados para combater a inflação.

Agora, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de Emenda Constitucional, do fim da escala de trabalho 6 x 1, com a jornada de 44 horas semanais, para uma jornada de 5 x 2, com cinco dias de trabalho de oito horas diárias e 40 horas semanais, sem redução dos salários e encargos sociais.

O eminente professor da USP, voltado para as Relações de Emprego e Trabalho, Hélio Zylberstajn, que é um dos principais especialistas nessa área no Brasil, enfatizou que “este projeto pode provocar uma alta rotatividade da mão de obra nas empresas e diminuição da massa salarial”. “Não vai acontecer de imediato, mas, gradualmente”. Ele apontou para a tendência da substituição de mão de obra com um salário maior por outra com salário menor.

A redução proposta para a redução da jornada, sem redução salarial, vai ter um custo duplo para os empregadores: A redução da produção com um custo relativamente maior da folha de pagamento. O objetivo político pode resultar positivo no curto prazo e negativo no médio prazo.

É dessa forma que caminhou e caminha o Brasil: em primeiro lugar a política e depois a racionalidade econômica.

O resultado, até aqui, é que temos um PIB- Produto Interno Bruto - de cerca de R$ 13 trilhões e uma dívida interna de aproximadamente R$ 10,5 trilhões, ou seja, de 80,7 %, com tendência para chegar a 85 % já no final de 2027.

Com essa relação acima, continuaremos com juros básicos elevados; baixo nível de poupança interna; sofrível nível de investimentos com um resultado de baixo nível de crescimento econômico.

Messias Mercadante de Castro é professor de economia do Unianchieta, membro do Conselho de Administração da DAE S/A e consultor de empresas. messiasmercadante@terra.com.br