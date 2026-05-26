26 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Maio de 2026 já é 91% mais chuvoso que o mesmo período de 2025

Por Da redação | Defesa Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Defesa Civil Municipal
É também o maio mais chuvoso dos últimos três anos
É também o maio mais chuvoso dos últimos três anos

Ainda faltam cinco dias para findar maio, mas o mês já registra um volume de chuvas 91,18% superior ao acumulado em todo o mês de maio de 2025 em Jundiaí. Os dados são da Defesa Civil Municipal e apontam ainda que este já é o maio mais chuvoso no município desde o ano de 2023.

Segundo o órgão, foram registrados 65 milímetros de chuva na cidade nestes últimos 26 dias. Em todo o mês de maio de 2025 o índice foi de apenas 34 milímetros.

“Estamos registrando um volume maior de chuvas agora por conta das frentes frias, e o mês ainda não terminou. Existe a possibilidade de um índice pluviométrico ainda maior”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.

Índice pluviométrico / Maio – Jundiaí

  • Maio de 2023: 51 milímetros;
  • Maio de 2024: 59 milímetros;
  • Maio de 2025: 34 milímetros;
  • Maio de 2026: 65 milímetros até o dia 26.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há possibilidade de chuvas em boa parte do território paulista nas próximas horas, com ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva intensa, a população evite áreas alagadas, não se abrigue debaixo de árvores e fique atenta às condições climáticas.

Em casos de emergências, os números dos órgãos responsáveis são:

Defesa Civil: 199
Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários