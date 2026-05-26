Ainda faltam cinco dias para findar maio, mas o mês já registra um volume de chuvas 91,18% superior ao acumulado em todo o mês de maio de 2025 em Jundiaí. Os dados são da Defesa Civil Municipal e apontam ainda que este já é o maio mais chuvoso no município desde o ano de 2023.

Segundo o órgão, foram registrados 65 milímetros de chuva na cidade nestes últimos 26 dias. Em todo o mês de maio de 2025 o índice foi de apenas 34 milímetros.

“Estamos registrando um volume maior de chuvas agora por conta das frentes frias, e o mês ainda não terminou. Existe a possibilidade de um índice pluviométrico ainda maior”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.

Índice pluviométrico / Maio – Jundiaí