A Prefeitura de Jundiaí adquiriu 5 mil agasalhos novos que serão destinados a 48 entidades, beneficiando mais de 4 mil crianças e adolescentes. O número representa um aumento de 20% no atendimento em relação ao ano passado. “Antecipar essa entrega significa garantir mais proteção e dignidade para milhares de crianças e adolescentes antes da chegada do frio mais intenso. A Campanha de Inverno é uma grande corrente de solidariedade que une o poder público e a sociedade em geral em um único propósito: proporcionar um inverno mais aquecido e humano para as famílias da nossa cidade”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

Antes da chegada oficial do inverno, o Fundo Social de Solidariedade antecipou a entrega de agasalhos novos para crianças e adolescentes atendidos por entidades cadastradas em Jundiaí. A iniciativa integra a Campanha de Inverno 2026 que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

As entidades que já receberam os agasalhos aprovaram a entrega antecipada e a qualidade do material. “A doação de agasalhos ajuda famílias de baixa renda a enfrentarem o inverno com mais dignidade, segurança e proteção até mesmo contra doenças respiratórias. Além de aquecer, essas ações devolvem esperança para quem mais precisa. Receber um agasalho de qualidade, ainda mais de forma antecipada, traz tranquilidade e a certeza de que essas pessoas não passarão frio neste inverno”, afirma Adalberto Quitério, da ONG AMA.

Continuidade da Campanha de Inverno

A Campanha de Inverno segue mobilizando a população para a doação de roupas e cobertores em bom estado. As arrecadações serão destinadas às entidades assistenciais, lideranças de bairro e serviços da assistência social do município, fortalecendo a rede de solidariedade e apoio às famílias que mais precisam.

As pessoas interessadas em contribuir com a campanha podem levar as doações até o Fundo Social de Solidariedade, localizado na avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n°, Portão 3 do Parque da Uva, no Anhangabaú. Há outros pontos de arrecadação. A relação pode ser consultada CLICANDO AQUI.