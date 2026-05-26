Além disso, o escritório realiza atendimentos especiais para aqueles que precisam fazer a declaração anual do MEI com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jundiaí nas orientações jurídicas e esclarecimentos de dúvidas.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza em todo o Brasil até sexta-feira (29) a ‘Semana do MEI’. Em Jundiaí, o escritório regional do Sebrae-SP recebe a ‘Loja Colaborativa do MEI’. O espaço é destinado para que alguns Microempreendedores Individuais, previamente selecionados, possam expor e vender seus produtos ao longo da semana.

“A Semana do MEI é uma oportunidade importante para aproximar os empreendedores e empreendedoras dos serviços e orientações que podem contribuir diretamente para a organização e o fortalecimento dos seus negócios. Muitas vezes, questões que parecem simples, como a declaração anual, acabam gerando dúvidas ou até insegurança, e buscar esse atendimento especializado ajuda o MEI a manter a regularidade do negócio e evitar problemas futuros”, afirma a analista de negócios do Sebrae-SP Daniela Peroni.

“A parceria com a OAB de Jundiaí fortalece ainda mais essa iniciativa, porque amplia nossa capacidade de acolhimento e orientação, permitindo oferecer um suporte mais próximo e qualificado aos empreendedores durante esse período”, completa.

Serviço

Semana do MEI em Jundiaí

Data: 25 a 29 de maio

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí

Horário: 9h às 17h

Endereço completo: Rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro - Jundiaí

Evento gratuito!