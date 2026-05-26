O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) realizou a pesquisa ‘Satisfação com a opção de ser MEI’ em todo o Estado de São Paulo. O levantamento foi realizado por telefone em janeiro deste ano e divulgada neste mês. Trata-se de um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, pesquisa realizada com a colaboração da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Os dados revelam que, atualmente, São Paulo possui 4,7 milhões de Microempreendedores Individuais ativos, sendo a capital paulista a cidade com o maior número de MEI’s ativos: 1,3 milhão. Ainda de acordo com os dados, no total dos dados apurados, 94,5% dos MEIs se declararam satisfeitos empreendendo na modalidade, sendo 49,8% deles muito satisfeitos; 44,7% razoavelmente satisfeitos; e apenas 5,2% não estão satisfeitos.

Entre as atividades com mais MEIs ativos no Estado de São Paulo, destacam-se cabeleireiros, manicures e pedicures (299 mil), comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (224,9 mil), e promoção de vendas (221,5 mil).

Jundiaí