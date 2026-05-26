O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) realizou a pesquisa ‘Satisfação com a opção de ser MEI’ em todo o Estado de São Paulo. O levantamento foi realizado por telefone em janeiro deste ano e divulgada neste mês. Trata-se de um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, pesquisa realizada com a colaboração da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).
Os dados revelam que, atualmente, São Paulo possui 4,7 milhões de Microempreendedores Individuais ativos, sendo a capital paulista a cidade com o maior número de MEI’s ativos: 1,3 milhão. Ainda de acordo com os dados, no total dos dados apurados, 94,5% dos MEIs se declararam satisfeitos empreendendo na modalidade, sendo 49,8% deles muito satisfeitos; 44,7% razoavelmente satisfeitos; e apenas 5,2% não estão satisfeitos.
Entre as atividades com mais MEIs ativos no Estado de São Paulo, destacam-se cabeleireiros, manicures e pedicures (299 mil), comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (224,9 mil), e promoção de vendas (221,5 mil).
Jundiaí
A pesquisa também revela dados de Jundiaí e região. O município e as cidades de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista somam 174,6 mil MEIs. As cidades de Jundiaí (49.112), Bragança Paulista (20.203) e Francisco Morato (15.512) se destacam com mais registros de microempreendedores.
Dos mais de 174 mil MEIs ativos registrados em Jundiaí e nas demais cidades, 97,7 mil são homens (56%) e 76,8 mil são mulheres (44%). Já por faixa etária, 0,01% possuem 16-17 anos; 1,54% entre 18 e 20 anos; 21,9% entre 21 e 30 anos; 28,5% entre 31 e 40 anos; 24,7% entre 41 e 50 anos; 15,3% entre 51 e 60 anos; 6,4% entre 61 e 70 anos; e 1,3% os com mais de 70 anos.
Os números mostram que 52,9% ds MEIs entrevistados estão com uma renda maior do que antes de se formalizarem. É possível acompanhar também os dados referentes à expectativa dos MEIs em relação aos planos futuros.
Para o consultor do Sebrae-SP, Pedro Gonçalves, o MEI se consolidou como uma das maiores portas de entrada para o empreendedorismo no Brasil. “Apesar dos desafios econômicos, da carga de trabalho intensa e das oscilações do mercado, a grande maioria dos MEIs estão satisfeitos com o modelo. Isso mostra que o MEI não é apenas uma formalização burocrática, mas uma ferramenta real de transformação econômica e social”, comenta.
Para acompanhar os dados completos da pesquisa basta acessar o Portal do Empreendedor.