Entre os dias 4 e 7 de junho acontece em Jundiaí o tradicional Festival Dia do Vinho. O evento será realizado no Espaço Expressa, antigo Complexo Fepasa, onde moradores e turistas poderão celebrar a tradição vitivinícola da cidade em uma programação repleta de experiências, aromas, gastronomia e atrações culturais para toda a família.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Rota do Vinho, com coorganização da Associação entre Serras e Vinhos de Jundiaí. O evento chega à edição de 2026 com expectativa de superar os mais de 16 mil visitantes registrados no ano passado.

Programação

Com entrada gratuita, o evento promete reunir apaixonados por vinho em busca de novos rótulos e famílias que querem aproveitar o feriado de Corpus Christi com um passeio diferente e cheio de charme. Vinícolas da cidade, harmonizações, gastronomia variada, exposição e venda de artesanato e atrações musicais fazem parte da programação. Na quinta-feira (4), sexta-feira (5) e sábado (6), o funcionamento será das 11h às 22h. Já no domingo (7), o evento segue das 11h às 21h.