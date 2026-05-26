O programa será realizado com vagas limitadas e os tutores interessados devem realizar cadastro prévio pelo link: Castra+ São Paulo – Cadastro . As informações sobre o agendamento serão encaminhadas posteriormente por e-mail.

Com foco no bem-estar animal e no cuidado com a saúde pública, Jundiaí recebe, entre os dias 11 e 17 de junho, o programa Castra+ São Paulo, iniciativa estadual de castração gratuita de cães e gatos. A ação será realizada no estacionamento do Paço Municipal, na avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico, e será destinada a toda a população.

Além de promover a saúde e o controle populacional de cães e gatos, o Castra+ São Paulo também contribui para a redução do abandono de animais e para a conscientização da população sobre a importância da guarda responsável.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no município. “O controle populacional de cães e gatos é uma medida importante de saúde pública e de proteção animal. A chegada do programa reforça as ações permanentes desenvolvidas pela prefeitura.”

A diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), Francine Galeoti, destacou a importância da iniciativa para ampliar o atendimento no município. “O Castra+ chega para somar aos serviços já realizados em Jundiaí, permitindo atender mais tutores e avançar ainda mais nas ações de proteção e cuidado com os animais.”