Neste mês de maio, houve entrega de 70 novos ônibus em Jundiaí. Os veículos novos já estão equipados com ar-condicionado, tomadas USB, câmeras de monitoramento e acessibilidade para quem utiliza os ônibus diariamente. Com a nova concessão do transporte público, porém, também está prevista a implantação progressiva de tecnologias embarcadas nos próximos meses, como telas informativas para os usuários, comunicação digital integrada com os motoristas e a modernização do sistema de bilhetagem.
As entregas iniciam uma nova fase da mobilidade urbana e da modernização do sistema de transporte coletivo da cidade. Os novos veículos que chegaram neste mês já começam a circular, oferecendo mais comodidade, segurança e tecnologia aos passageiros, além de integrarem o processo de renovação gradual da frota municipal.
A secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Silva de Almeida, destacou que a renovação representa um avanço importante para a qualidade do transporte coletivo da cidade. “Estamos entregando mais conforto, acessibilidade e qualidade para a população. É um investimento importante na modernização do transporte público e na melhoria da experiência dos passageiros”, afirmou.
A nova frota também foi planejada para atender diferentes características da cidade. Vans e miniônibus irão operar em regiões com vias mais estreitas e menor fluxo de passageiros, enquanto veículos maiores, como os modelos Padron e articulados, serão utilizados nas linhas de maior demanda.