Neste mês de maio, houve entrega de 70 novos ônibus em Jundiaí. Os veículos novos já estão equipados com ar-condicionado, tomadas USB, câmeras de monitoramento e acessibilidade para quem utiliza os ônibus diariamente. Com a nova concessão do transporte público, porém, também está prevista a implantação progressiva de tecnologias embarcadas nos próximos meses, como telas informativas para os usuários, comunicação digital integrada com os motoristas e a modernização do sistema de bilhetagem.

As entregas iniciam uma nova fase da mobilidade urbana e da modernização do sistema de transporte coletivo da cidade. Os novos veículos que chegaram neste mês já começam a circular, oferecendo mais comodidade, segurança e tecnologia aos passageiros, além de integrarem o processo de renovação gradual da frota municipal.