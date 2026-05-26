Além das exposições técnicas, a DAE apresentou oficialmente a candidatura de Jundiaí para sediar a edição de 2027 do congresso. A proposta foi aceita pela comissão organizadora e a cidade passa a concorrer oficialmente para receber o evento.

A DAE Jundiaí deu início, nesta segunda-feira (25), à sua quarta participação no Congresso Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), que neste ano acontece em Caxias do Sul (RS). A empresa participa do evento com uma equipe técnica e um estande voltado à tecnologia, inovação e interação com o público, em parceria com a Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ).

“Participar da Assemae é uma oportunidade importante para trocar experiências, apresentar projetos inovadores e mostrar a qualidade técnica dos profissionais da DAE. Neste ano, Jundiaí também apresentou sua candidatura para sediar a edição de 2027 do congresso, reforçando o interesse da cidade em contribuir cada vez mais com as discussões e avanços do saneamento no país”, destaca o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão.

A participação dos técnicos da empresa é um dos destaques desta edição. Ao todo, os profissionais irão apresentar mais de dez trabalhos sobre temas como obras, operações, controle de qualidade da água e atendimento ao cliente. Entre eles, está o projeto do Espaço Girassóis, nova atração do Mundo das Crianças que será o maior jardim sensorial da América Latina.

Desenvolvido em parceria com a CSJ, o estande da empresa conta com 30m² e aposta em tecnologia e inovação. O espaço traz referências de edições anteriores, tendo a água como tema central. A principal novidade deste ano é um jogo da memória interativo, no qual os visitantes podem participar e ganhar brindes das empresas, como dispositivos antiestresse e o tradicional fertilizante produzido a partir do lodo residual do tratamento de esgoto.