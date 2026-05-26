Neste ano, 189.084 jundiaienses terão de declarar o Imposto de Renda, mas, na última semana para que a entrega seja feita, cerca de 25% desse total ainda não cumpriu a obrigação com o "leão". Segundo dados da Receita Federal, até a manhã desta terça-feira (26), 142.746 pessoas fizeram a declaração do IR da pessoa física, 75,5% do total esperado.
O prazo para a entrega da declaração termina no dia 29 deste mês, sexta-feira, mas muita gente deixou para última hora. Quem declarou primeiro e tem restituição, recebe primeiro. Segundo a Receita, cerca de 60% das declarações resultam em imposto a restituir. Além disso, quem não declara no prazo acaba tendo que pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. Mas pode chegar a uma porcentagem do imposto devido, limitando-se a 20% do total.
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Outro problema relacionado ao não envio é a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Uma vez que o nome do cidadão é colocado no Cadin, a pessoa fica impossibilitada de ter aprovação em concursos públicos ou de receber de benefícios.
Mesmo quem declara o imposto de renda com alguma informação errada ou faltando, não paga multa se a entrega acontecer dentro do prazo. Depois, o contribuinte que cai na malha fina, a análise mais detalhada da Receita Federal após constatação de inconsistências, pode enviar uma declaração retificadora, com as informações corretas. O problema neste caso é a omissão intencional de bens ou ganhos, o que é enquadrado em crime fiscal.