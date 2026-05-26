Neste ano, 189.084 jundiaienses terão de declarar o Imposto de Renda, mas, na última semana para que a entrega seja feita, cerca de 25% desse total ainda não cumpriu a obrigação com o "leão". Segundo dados da Receita Federal, até a manhã desta terça-feira (26), 142.746 pessoas fizeram a declaração do IR da pessoa física, 75,5% do total esperado.

O prazo para a entrega da declaração termina no dia 29 deste mês, sexta-feira, mas muita gente deixou para última hora. Quem declarou primeiro e tem restituição, recebe primeiro. Segundo a Receita, cerca de 60% das declarações resultam em imposto a restituir. Além disso, quem não declara no prazo acaba tendo que pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. Mas pode chegar a uma porcentagem do imposto devido, limitando-se a 20% do total.

LEIA MAIS: