O frio te deixa com mais fome. Isso não é apenas psicológico e a ciência explica: quando os termômetros caem, o corpo gasta mais energia para manter a temperatura interna estável, e isso faz com que o apetite aumente. Esse processo é chamado de termorregulação.

Outro fator que entra nessa conta é a produção de hormônios ligados ao bem-estar e à saciedade, como serotonina e leptina, que costumam cair devido às mudanças para estações mais frias e à menor exposição solar. Médico especialista em hormonologia e longevidade, Marcelo Bechara explica que em resposta ao frio e aos dias menos ensolarados, o organismo costuma aumentar o desejo por alimentos mais calóricos e ricos em carboidratos para compensar.

“É uma resposta fisiológica do organismo. Durante períodos mais frios, o corpo tende a buscar fontes rápidas de energia e conforto, aumentando a vontade de consumir alimentos mais calóricos, principalmente doces e carboidratos. O problema acontece quando esse comportamento vira excesso e vem acompanhado de sedentarismo”, explica Bechara.