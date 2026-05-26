26 de maio de 2026
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NO FRIO

Por que sentimos mais fome quando a temperatura cai?

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Louis Hansel / Unsplash
Especialista explica o que acontece com o corpo durante o período e quais hormônios são responsáveis pelo aumento do apetite
Especialista explica o que acontece com o corpo durante o período e quais hormônios são responsáveis pelo aumento do apetite

O frio te deixa com mais fome. Isso não é apenas psicológico e a ciência explica: quando os termômetros caem, o corpo gasta mais energia para manter a temperatura interna estável, e isso faz com que o apetite aumente. Esse processo é chamado de termorregulação.

Outro fator que entra nessa conta é a produção de hormônios ligados ao bem-estar e à saciedade, como serotonina e leptina, que costumam cair devido às mudanças para estações mais frias e à menor exposição solar. Médico especialista em hormonologia e longevidade, Marcelo Bechara explica que em resposta ao frio e aos dias menos ensolarados, o organismo costuma aumentar o desejo por alimentos mais calóricos e ricos em carboidratos para compensar.

“É uma resposta fisiológica do organismo. Durante períodos mais frios, o corpo tende a buscar fontes rápidas de energia e conforto, aumentando a vontade de consumir alimentos mais calóricos, principalmente doces e carboidratos. O problema acontece quando esse comportamento vira excesso e vem acompanhado de sedentarismo”, explica Bechara.

A redução da prática de exercícios físicos durante épocas mais frias também pode influenciar no aumento do apetite. Ao passar mais tempo em casa, muitas pessoas tendem a comer por hábito, ansiedade ou tédio, o que pode gerar uma falsa sensação de fome e favorecer o ganho de peso, além do desenvolvimento de distúrbios metabólicos.

O especialista reforça ainda que o aumento da fome no frio pode ser controlado com estratégias simples no dia a dia. “Priorizar alimentos ricos em fibras e proteínas ajuda a prolongar a saciedade, enquanto manter uma boa hidratação e horários regulares para as refeições evita episódios de fome por impulso. Também é fundamental não abandonar a prática de atividades físicas, mesmo nos dias frios, já que o sedentarismo favorece o ganho de peso e aumenta a compulsão alimentar. Sopas nutritivas, legumes, frutas, oleaginosas e carboidratos de boa qualidade podem trazer conforto térmico sem prejudicar a saúde”, conclui Bechara.

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