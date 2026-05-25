As obras de modernização do Jardim Botânico de Jundiaí estão em fase final. As intervenções contemplam melhorias estruturais e de acolhimento aos visitantes. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público.

Entre as melhorias estão uma nova entrada principal em formato de portal, com novo paisagismo, pinturas nos bancos, novas demarcações de vagas no estacionamento, reforma completa dos banheiros e substituição dos antigos contêineres por duas novas guaritas em formato de quiosque.

Preservação ambiental e qualidade de vida

Os trabalhos incluem ainda a troca completa do telhado do Núcleo de Educação Ambiental, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades educativas e ambientais realizadas no espaço.