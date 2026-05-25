25 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Obras de modernização do Jardim Botânico entram em fase final 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre as melhorias estão uma nova entrada principal em formato de portal
Entre as melhorias estão uma nova entrada principal em formato de portal

As obras de modernização do Jardim Botânico de Jundiaí estão em fase final. As intervenções contemplam melhorias estruturais e de acolhimento aos visitantes. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público.

Entre as melhorias estão uma nova entrada principal em formato de portal, com novo paisagismo, pinturas nos bancos, novas demarcações de vagas no estacionamento, reforma completa dos banheiros e substituição dos antigos contêineres por duas novas guaritas em formato de quiosque.

Preservação ambiental e qualidade de vida

Os trabalhos incluem ainda a troca completa do telhado do Núcleo de Educação Ambiental, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades educativas e ambientais realizadas no espaço.

As intervenções fazem parte do planejamento de melhorias das áreas verdes públicas, contribuindo para a preservação ambiental e melhora da qualidade de vida no município.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários