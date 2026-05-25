A Copa do Mundo de 2026 está chegando e muitos brasileiros buscam por produtos que ajudam a ditar o clima para os jogos. Com isso, o consumo aumenta e os comerciantes, de olho no lucro, realizam promoções, campanhas e ações criativas para atrair os clientes.

Mas é necessário atenção ao pensar em atrair os consumidores e fazer bons negócios. Os cuidados jurídicos, especialmente em ambientes digitais, são necessários para evitar dores de cabeça ao comerciante já que alguns produtos possuem restrições de uso e necessitam de autorização para serem divulgados.

O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) alerta que no ambiente digital, a fiscalização é automatizada, global e rápida, o que exige ainda mais planejamento das empresas. Isso porque conteúdos - campanhas, post, stories - podem ser derrubados rapidamente e gerar prejuízo financeiro. Parcerias com influenciadores também requerem cautela, já que a responsabilidade pode recair sobre a empresa.