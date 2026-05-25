A Copa do Mundo de 2026 está chegando e muitos brasileiros buscam por produtos que ajudam a ditar o clima para os jogos. Com isso, o consumo aumenta e os comerciantes, de olho no lucro, realizam promoções, campanhas e ações criativas para atrair os clientes.
Mas é necessário atenção ao pensar em atrair os consumidores e fazer bons negócios. Os cuidados jurídicos, especialmente em ambientes digitais, são necessários para evitar dores de cabeça ao comerciante já que alguns produtos possuem restrições de uso e necessitam de autorização para serem divulgados.
O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) alerta que no ambiente digital, a fiscalização é automatizada, global e rápida, o que exige ainda mais planejamento das empresas. Isso porque conteúdos - campanhas, post, stories - podem ser derrubados rapidamente e gerar prejuízo financeiro. Parcerias com influenciadores também requerem cautela, já que a responsabilidade pode recair sobre a empresa.
O Sincomercio Jundiaí e Região e a FecomercioSP orientam os empresários a apostarem na criatividade no uso de marcas, símbolos ou expressões oficiais observando as regras. “O jogo certo é aquele que combina oportunidade, estratégia e segurança jurídica para transformar a paixão nacional em bons negócios e evitar problemas futuros”, declara o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni.
Confira as orientações do Sincomercio para lucrar na Copa do Mundo sem preocupações:
O QUE PODE
- Referências genéricas ao futebol estão liberadas;
- Utilizar bolas, campos, silhuetas de jogadores e as cores do Brasil;
- Criar clima de torcida, união e paixão pelo futebol é o caminho mais seguro para vender bem.
O QUE NÃO PODE
A Fifa detém os direitos do evento. Por isso é preciso ficar atento:
- Não é permitido usar nomes oficiais, slogans, hastags, mascotes, troféus ou criar campanhas que associem a sua marca diretamente à Copa sem autorização;
- Produtos com símbolos oficiais ou imitações também entram em campo proibido.