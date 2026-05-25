Sessenta e quatro alunos dos 3º anos A e B da Emeb Luzia Francisca de Souza Martins, no Ivoturucaia, participaram de uma atividade que uniu ciência, criatividade e diversão, como parte do programa ´Escola da Gente: a construção e o lançamento de foguetes artesanais’. A iniciativa integra um torneio de foguetes cujos resultados também serão utilizados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).
Os foguetes construídos pelos alunos são de nível 1 e foram produzidos com canudos e materiais simples. Antes do lançamento oficial, as crianças aprenderam sobre a confecção dos foguetes, realizaram testes na escola e participaram de atividades ligadas à matemática, raciocínio lógico e ciências.
A diretora da Emeb, Camila Vendramin Lagger, explicou que o projeto é parte das práticas desenvolvidas pela professora Alone com os estudantes e recebeu apoio da equipe escolar para ser ampliado. “Quando eles colocam a mão na massa e depois veem a execução, é bem diferente. As crianças se envolvem muito mais. Hoje eles estavam empolgados, contando como foi o lançamento dos amigos, comemorando os resultados. É uma forma de mostrar que o aprendizado vai além da lousa e do papel”, destacou.
Para o lançamento dos foguetes, os alunos participaram de uma atividade em campo aberto, espaço necessário para que os artefatos alcançassem maiores distâncias, despertando o interesse das crianças por áreas como engenharia, astronomia e ciências. O coordenador do FabLab, laboratório de fabricação digital criativa, Alan Alves Meira, explicou que o espaço apoiou a iniciativa na confecção das medalhas e troféus, além de incentivar projetos educacionais voltados à tecnologia e à ciência. “É importante porque desperta a curiosidade das crianças sobre temas como foguetes e sistema solar. Elas têm muito interesse pelo assunto e nós estamos aqui para apoiar tanto os alunos quanto os professores”, afirmou.
Entre os destaques do torneio esteve o aluno Nicolas André da Silva, que alcançou mais de 100 metros com o foguete construído por ele. “Foi muito legal. Eu sempre quis ver um foguete. Quem sabe quando eu crescer eu possa ser um astronauta?”, disse.
A estudante Helena Maria Santos também se destacou, alcançando 90 metros com seu foguete. “Eu me senti orgulhosa. Foi muito legal participar”, contou.