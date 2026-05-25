Sessenta e quatro alunos dos 3º anos A e B da Emeb Luzia Francisca de Souza Martins, no Ivoturucaia, participaram de uma atividade que uniu ciência, criatividade e diversão, como parte do programa ´Escola da Gente: a construção e o lançamento de foguetes artesanais’. A iniciativa integra um torneio de foguetes cujos resultados também serão utilizados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Os foguetes construídos pelos alunos são de nível 1 e foram produzidos com canudos e materiais simples. Antes do lançamento oficial, as crianças aprenderam sobre a confecção dos foguetes, realizaram testes na escola e participaram de atividades ligadas à matemática, raciocínio lógico e ciências.

A diretora da Emeb, Camila Vendramin Lagger, explicou que o projeto é parte das práticas desenvolvidas pela professora Alone com os estudantes e recebeu apoio da equipe escolar para ser ampliado. “Quando eles colocam a mão na massa e depois veem a execução, é bem diferente. As crianças se envolvem muito mais. Hoje eles estavam empolgados, contando como foi o lançamento dos amigos, comemorando os resultados. É uma forma de mostrar que o aprendizado vai além da lousa e do papel”, destacou.