No próximo sábado (30), das 16h às 22h, acontece a terceira edição do ‘Cerveja na Barão’. O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com o Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região. A programação integra o programa ‘Centro da Gente’, uma iniciativa de revitalização do Centro com atividades de cultura, lazer e atrações para toda a família.

A partir das 16h30, quem abre a festa é Daniel Franciscão com moda de viola. Depois, a partir das 19h30, Erik Dias e Marcelinho assumem o palco com sertanejo que promete animar o público.

Esta edição apresentará diferentes rótulos e estilos de cervejas, com presença confirmada de nove cervejarias da região. Na gastronomia também tem diversas opções: espetinho, pastel, pizza, fogazza, hambúrguer, salgados no cone, churros, raspadinha frozen e caldo de cana.