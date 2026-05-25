25 de maio de 2026
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NO SÁBADO (30)

Moda de viola dá o tom da próxima edição do 'Cerveja na Barão'

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Evento começa às 16h
Evento começa às 16h

No próximo sábado (30), das 16h às 22h, acontece a terceira edição do ‘Cerveja na Barão’. O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com o Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região. A programação integra o programa ‘Centro da Gente’, uma iniciativa de revitalização do Centro com atividades de cultura, lazer e atrações para toda a família.

A partir das 16h30, quem abre a festa é Daniel Franciscão com moda de viola. Depois, a partir das 19h30, Erik Dias e Marcelinho assumem o palco com sertanejo que promete animar o público.

Esta edição apresentará diferentes rótulos e estilos de cervejas, com presença confirmada de nove cervejarias da região. Na gastronomia também tem diversas opções: espetinho, pastel, pizza, fogazza, hambúrguer, salgados no cone, churros, raspadinha frozen e caldo de cana.

Além da programação cultural e gastronômica, o evento oferece estrutura para todo o público, com cadeiras e mesas, além de banheiros gratuitos disponíveis em todo o espaço.

Serviço

Cerveja na Barão
Data: 30/05
Horário: 16h às 22h
Local: Rua Barão de Jundiaí - Centro
Evento gratuito!

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