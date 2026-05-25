A iniciativa inclui a criação inédita das salas de amamentação “Espaço Cuidar Bebê” ao longo da Linha 7-Rubi e a modernização dos ambientes de Atendimento em Primeiros Socorros (APS), agora chamados de “Espaço Cuidar”. A proposta faz parte das ações de modernização e melhoria da experiência dos passageiros, além da ampliação dos serviços oferecidos pela concessionária durante os deslocamentos diários.

A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, iniciou a implantação de novos espaços de apoio e atendimento aos passageiros da linha. A primeira estação a receber as novas instalações é a Palmeiras-Barra Funda, com expansão gradual para as demais 16 estações da linha.

O “Espaço Cuidar Bebê” foi desenvolvido para oferecer mais conforto e praticidade aos bebês e crianças pequenas. As salas contam com poltronas de amamentação, fraldário, micro-ondas, filtros de água, mesa de apoio para mamadeiras e ventilação, em ambientes de fácil acesso dentro das estações. A implantação dos espaços marca a introdução inédita desse tipo de estrutura de apoio ao longo da Linha 7-Rubi, ampliando os serviços voltados ao bem-estar dos passageiros.

Já o “Espaço Cuidar”, destinado ao Atendimento em Primeiros Socorros (APS) e ao suporte de pessoas em situação de vulnerabilidade ou que necessitem de orientação nas estações e trens, passa por modernização estrutural e visual nas estações. Os ambientes contam com maca, desfibrilador externo automático (DEA), mala de suporte para ocorrências de maior complexidade e kits de primeiros socorros.

Para acessar os ambientes “Espaço Cuidar” e “Espaço Cuidar Bebê”, o passageiro deve procurar um colaborador da TIC Trens nas estações ou nos trens. As equipes são capacitadas para prestar suporte e atendimento de acordo com as necessidades dos passageiros.