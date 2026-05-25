Uma reforma simples dentro de casa pode mudar a rotina inteira de uma família. Pensando nisso, a Prefeitura de Jundiaí, por meio de uma articulação da Secretaria Municipal de Habitação, garantiu a inclusão do município no programa federal Periferia Viva – Reformas, que promove melhorias habitacionais e vai transformar a realidade de 200 famílias em regiões de vulnerabilidade social da cidade.
Na prática, o programa vai viabilizar a realização de 200 reformas habitacionais em banheiros de residências da cidade, com investimento de até R$ 40 mil por unidade. As melhorias serão destinadas a famílias dos bairros Jardim São Camilo e Jardim Novo Horizonte, regiões que concentram parte importante da política habitacional e social do município. Sendo 140 moradias atendidas no Jardim São Camilo e 60 moradias no Jardim Novo Horizonte.
A seleção das propostas foi oficializada pela Portaria MCID nº 555/2026, publicada pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União.
O objetivo do programa é garantir mais segurança, saúde e qualidade de vida dentro das casas. Banheiros inadequados ou sem estrutura comprometem diretamente o bem-estar das famílias e podem gerar riscos sanitários, principalmente para crianças e idosos.
Agora, o processo entra em uma nova fase. A Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do programa, deverá abrir o sistema eletrônico para contratação das propostas nos próximos dias. Depois disso, será feita a etapa de apresentação de documentos técnicos, análise final e formalização dos contratos.
A Secretaria de Habitação acompanhará de perto cada etapa, dando suporte total às famílias beneficiadas e coordenando a articulação das ações diretamente nos territórios do Jardim São Camilo e do Jardim Novo Horizonte. O prazo previsto para a contratação final das propostas é de até 180 dias após a abertura do sistema bancário.