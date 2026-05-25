Uma reforma simples dentro de casa pode mudar a rotina inteira de uma família. Pensando nisso, a Prefeitura de Jundiaí, por meio de uma articulação da Secretaria Municipal de Habitação, garantiu a inclusão do município no programa federal Periferia Viva – Reformas, que promove melhorias habitacionais e vai transformar a realidade de 200 famílias em regiões de vulnerabilidade social da cidade.

Na prática, o programa vai viabilizar a realização de 200 reformas habitacionais em banheiros de residências da cidade, com investimento de até R$ 40 mil por unidade. As melhorias serão destinadas a famílias dos bairros Jardim São Camilo e Jardim Novo Horizonte, regiões que concentram parte importante da política habitacional e social do município. Sendo 140 moradias atendidas no Jardim São Camilo e 60 moradias no Jardim Novo Horizonte.

A seleção das propostas foi oficializada pela Portaria MCID nº 555/2026, publicada pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União.