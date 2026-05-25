Na última quarta-feira (20), o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), ligado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), promoveu um mutirão gratuito de castração e microchipagem destinado exclusivamente às colônias de gatos do município. Ao todo, 114 felinos receberam atendimento durante a ação.

A iniciativa integra as políticas públicas de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pela prefeitura, com foco no controle populacional ético, prevenção de abandono e promoção da saúde dos animais.

De acordo com a diretora do Debea, Francine Galeoti, ações como essa são fundamentais. “O controle populacional de gatos é uma medida essencial de saúde pública e de bem-estar animal. As colônias felinas, quando acompanhadas e manejadas de forma adequada, evitam a reprodução descontrolada, reduzem situações de abandono e contribuem para uma convivência mais equilibrada entre os animais e a população”, destacou.