25 de maio de 2026
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Mutirão castra e microchipa 114 gatos no Mês do Meio Ambiente

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ação do Debea atendeu 114 gatos durante mutirão realizado no Mês do Meio Ambiente
Ação do Debea atendeu 114 gatos durante mutirão realizado no Mês do Meio Ambiente

Na última quarta-feira (20), o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), ligado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), promoveu um mutirão gratuito de castração e microchipagem destinado exclusivamente às colônias de gatos do município. Ao todo, 114 felinos receberam atendimento durante a ação.

A iniciativa integra as políticas públicas de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pela prefeitura, com foco no controle populacional ético, prevenção de abandono e promoção da saúde dos animais.

De acordo com a diretora do Debea, Francine Galeoti, ações como essa são fundamentais. “O controle populacional de gatos é uma medida essencial de saúde pública e de bem-estar animal. As colônias felinas, quando acompanhadas e manejadas de forma adequada, evitam a reprodução descontrolada, reduzem situações de abandono e contribuem para uma convivência mais equilibrada entre os animais e a população”, destacou.

Além da castração, todos os gatos atendidos receberam microchipagem, procedimento que auxilia na identificação dos animais e no acompanhamento das ações desenvolvidas pelo município.

Mês do Meio Ambiente

O Mês do Meio Ambiente em Jundiaí reúne, de 13 de maio a 13 de junho, ações educativas, mutirões, atividades culturais e iniciativas voltadas à sustentabilidade, preservação ambiental e qualidade de vida, envolvendo diferentes secretarias municipais e a população em uma programação gratuita e diversificada.

Confira a programação completa, neste link.

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