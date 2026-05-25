Caminhoneiros que trafegam pela rodovia D. Pedro I (SP-065) terão motivos de sobra para uma ‘Parada Legal’ na Área de Descanso, nesta terça-feira (26), das 17h às 20h. A concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração da rodovia, oferecerá uma série de atividades gratuitas de saúde e bem-estar aos profissionais. A ação no km 111 da rodovia, em Itatiba, faz parte da programação do Maio Amarelo.

A saúde é o foco do evento, uma vez que os profissionais, muitas vezes, não têm disponibilidade para realização de exames de rotina. Estar com a saúde em dia é essencial para quem vai dirigir. Uma simples pressão alta, que pode ser facilmente reduzida com a melhora da alimentação ou mesmo com o uso regular de medicamentos, pode acarretar acidentes.

Em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba, serão ofertadas vacinas, como contra a Influenza, além de aferição da pressão e outros testes rápidos. O Parada Legal terá ainda música ao vivo, corte de cabelo e churrasco aos motoristas. Os profissionais também ganharão brindes – copos recicláveis, lixocar e adesivos refletivos, que ampliam a visibilidade dos veículos.