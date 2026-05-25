O turismo rural também ganhou espaço como importante atividade econômica, consolidada como referência em turismo rural no estado e no país. Jundiaí mantém um setor estruturado, em expansão e responsável por 3,8% do PIB municipal. Atualmente, o município conta com 87 empreendimentos no segmento, número que cresceu 166% nos últimos 10 anos, resultado de políticas públicas voltadas à organização e diversificação da oferta turística. “O turismo rural fortalece pequenos produtores e aproxima visitantes das tradições locais, em 2025, Jundiaí recebeu mais de 1,4 milhão de turistas, sendo que cerca de 70% visitaram a cidade a lazer, o que reforça o papel do turismo rural como principal atrativo. O sucesso da Festa da Uva é um grande exemplo disso, o evento ganhou projeção nacional e internacional e neste ano movimentou R$ 48 milhões em vendas. Não por acaso, Jundiaí se tornou “hors concours” no prêmio TOP Destinos Turísticos do Estado de São Paulo”, destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.

Outro diferencial está na preservação ambiental. Aproximadamente um terço do território de Jundiaí é composto por área rural, onde propriedades mantêm áreas de preservação, recursos hídricos e vegetação nativa, contribuindo para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida da população.

Para apoiar os produtores rurais, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo mantém programas voltados ao fortalecimento do agronegócio local, como patrulha agrícola mecanizada, análises de solo, subvenção do seguro agrícola, apoio ao cultivo protegido, pagamento por serviços ambientais, além de iniciativas ligadas à comercialização e ao turismo rural.