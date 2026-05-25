No campo, o dia começa cedo. Entre parreirais, hortas e plantações, produtores rurais ajudam a manter viva uma tradição histórica de Jundiaí. Nas indústrias, máquinas, tecnologia e linhas de produção movimentam outro setor essencial da economia local. Em comum, os dois universos compartilham o mesmo papel: gerar emprego, renda e desenvolvimento para a cidade.
Celebrados em 25 de maio, o Dia do Trabalhador Rural e o Dia da Indústria ajudam a contar uma mesma história em Jundiaí, a de uma cidade que cresceu valorizando suas raízes agrícolas e consolidando, ao longo dos anos, um parque industrial forte, diversificado e em constante expansão.
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Os números mostram essa conexão. Atualmente, Jundiaí conta com 542 indústrias ativas, segundo dados do Cadastro Fiscal Mobiliário do município. O setor vem registrando crescimento contínuo desde o início de 2025, quando a cidade possuía 503 indústrias ativas. No fechamento do ano passado, o número chegou a 529 estabelecimentos e, nos primeiros meses de 2026, outras 13 novas unidades passaram a operar na cidade. “O expressivo crescimento demonstra a efetividade do Programa Desenvolve + que através dos quatro eixos de atuação (Inova+, Invest+, Emprega+ e +Negócios) uma política pública estratégica que fortalece o ambiente de negócios, amplia a oferta de empregos e atraí investimentos que garantem desenvolvimento para a cidade”, frisa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.
Entre os segmentos industriais, o destaque está justamente em um setor diretamente ligado à produção rural: alimentos e bebidas, que lidera o ranking municipal com 104 estabelecimentos ativos. Na sequência aparecem metalurgia (63), logística (28), têxtil (28), tecnologia (27), embalagens (16) e equipamentos médicos hospitalares (16). A força do parque industrial de Jundiaí também impulsiona outros segmentos estratégicos da economia, como logística, e-commerce e data centers, favorecidos pela localização privilegiada do município e pela infraestrutura consolidada, fatores que ajudam a atrair empresas, investimentos e novas oportunidades de negócios para a cidade.
A força industrial de Jundiaí também encontra base no campo. O município possui 974 propriedades rurais, conforme dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (Lupa/Cati), além de uma produção agrícola diversificada, reconhecida em todo o Estado.
Entre as principais culturas agrícolas estão a uva Niagara Rosada, símbolo da cidade, além de caqui, goiaba, pêssego, pitaya, lichia, maracujá, morango e hortaliças. Jundiaí também se destaca pela agroindústria artesanal, com produção de leites e derivados, geleias, doces, compotas, mel e derivados, embutidos e pães artesanais. Parte dessa produção abastece feiras livres, varejões, restaurantes, supermercados e centros de distribuição, além de circular pelos Ceasas de diferentes regiões do país.
O turismo rural também ganhou espaço como importante atividade econômica, consolidada como referência em turismo rural no estado e no país. Jundiaí mantém um setor estruturado, em expansão e responsável por 3,8% do PIB municipal. Atualmente, o município conta com 87 empreendimentos no segmento, número que cresceu 166% nos últimos 10 anos, resultado de políticas públicas voltadas à organização e diversificação da oferta turística. “O turismo rural fortalece pequenos produtores e aproxima visitantes das tradições locais, em 2025, Jundiaí recebeu mais de 1,4 milhão de turistas, sendo que cerca de 70% visitaram a cidade a lazer, o que reforça o papel do turismo rural como principal atrativo. O sucesso da Festa da Uva é um grande exemplo disso, o evento ganhou projeção nacional e internacional e neste ano movimentou R$ 48 milhões em vendas. Não por acaso, Jundiaí se tornou “hors concours” no prêmio TOP Destinos Turísticos do Estado de São Paulo”, destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Outro diferencial está na preservação ambiental. Aproximadamente um terço do território de Jundiaí é composto por área rural, onde propriedades mantêm áreas de preservação, recursos hídricos e vegetação nativa, contribuindo para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida da população.
Para apoiar os produtores rurais, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo mantém programas voltados ao fortalecimento do agronegócio local, como patrulha agrícola mecanizada, análises de solo, subvenção do seguro agrícola, apoio ao cultivo protegido, pagamento por serviços ambientais, além de iniciativas ligadas à comercialização e ao turismo rural.
Ao unir tradição agrícola, inovação, tecnologia e desenvolvimento industrial, Jundiaí reforça uma característica construída ao longo de sua história: a capacidade de crescer economicamente sem perder a conexão com suas origens.
Neste 25 de maio, as duas datas celebram trabalhadores que, em diferentes setores, colaboram diariamente para movimentar a economia da cidade do campo às linhas de produção.