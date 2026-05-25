Esta semana começa com o mesmo tempo que já vem sendo observado há algumas semanas em Jundiaí: frio e chuva. E ao longo da semana a tendência é de que continue assim. Nesta segunda-feira (25), a máxima não deve passar de 20°C e há previsão de chuva para a tarde e a noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para a terça-feira (26), a máxima deve subir para 24°C e a mínima ficará em 14°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Já na quarta-feira (27), termômetros entre 11°C e 24°C, ainda com pancadas de chuva. Na quinta-feira (28), a tendência é de que não chova e temperaturas devem ficar entre 11°C novamente e 22°C. A sexta será de dia claro, com a mesma mínima dos dias anteriores, 11°C, e máxima de 23°C.

El Niño a partir de junho

A formação do fenômemo El Niño é cada vez mais certa para o meio deste ano, período de inverno no Hemisfério Sul. No Brasil, segundo o Climatempo, o El Niño costuma trazer mais chuva para a região Sul e maior risco de seca na Amazônia e no Nordeste. Outro efeito é que o risco de onda de calor aumenta, especialmente na primavera.