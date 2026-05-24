Celebrar o Dia da Indústria é reconhecer o papel fundamental de um setor que impulsiona o crescimento econômico, gera empregos, promove inovação e transforma a vida das pessoas. Mais do que máquinas, tecnologia e produção, a indústria representa trabalho, desenvolvimento social, investimento e futuro.

Na região de Jundiaí, essa força se traduz diariamente em oportunidades e progresso e o CIESP Jundiaí orgulha-se de representar uma regional estratégica composta por 11 municípios: Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo. De acordo com os últimos dados do CAGED de março, a região emprega 151.638 trabalhadores, em empregos diretos, consolidando-se como um dos principais motores da economia regional.

Nossa vocação industrial, construída ao longo de décadas, faz da região um dos mais importantes polos produtivos do país, um ecossistema econômico diversificado, conectado e altamente competitivo, inserido em uma das regiões mais prósperas da macrometrópole paulista.

Nossa indústria reúne empresas dos mais variados segmentos, do metalmecânico à alta tecnologia, passando pelos setores alimentício, logístico, químico, automotivo e de transformação. Essa diversidade fortalece nossa economia e amplia a capacidade regional de inovação, geração de renda e atração de investimentos.

Há 76 anos, o CIESP Jundiaí atua de forma ativa na defesa e no fortalecimento do setor produtivo regional. Mais do que uma entidade representativa, somos um parceiro estratégico da indústria, trabalhando diariamente para construir um ambiente empresarial mais competitivo, sustentável e preparado para os desafios da nova economia e da Indústria 4.0.

Os associados encontram no CIESP Jundiaí um verdadeiro hub de soluções e suporte empresarial, com serviços, assessorias e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos negócios. Atuamos em áreas como economia, comércio exterior, infraestrutura, tecnologia industrial, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, crédito, apoio jurídico e capacitação empresarial. Também promovemos cursos, palestras, encontros de negócios, rodadas empresariais e parcerias estratégicas que contribuem diretamente para o crescimento das empresas e da economia regional.

Outro diferencial importante é nossa presença próxima aos municípios, por meio de representantes locais que fortalecem o diálogo com o setor produtivo e ajudam a identificar demandas específicas de cada cidade. Essa atuação regionalizada permite que o CIESP esteja conectado à realidade das empresas e contribua de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável da nossa região.

Neste Dia da Indústria, celebramos a coragem dos empresários, a dedicação dos trabalhadores e a resiliência de um setor que, mesmo diante dos desafios econômicos, segue inovando, investindo e acreditando no Brasil.

A indústria continuará sendo protagonista do desenvolvimento regional. E o CIESP Jundiaí seguirá ao lado das empresas, defendendo o setor produtivo, fortalecendo a competitividade e trabalhando por um futuro de mais crescimento, emprego e oportunidades para toda a nossa região.

*Alexandro Zavarizi é diretor-titular do CIESP Jundiaí